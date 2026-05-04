Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 4 maja 2026

Jubileusz w blasku majowego słońca

Maj wkracza do Stalowej Woli z właściwą sobie zuchwałością. Magnolie już w rozkwicie, drzewa owocowe stroją się w biel, a słońce coraz śmielej zagląda w nasze okna – i doprawdy trudno mu odmówić. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja biało-czerwone flagi łopoczą na latarniach ulicznych, a ta największa – zawieszona na rondzie na stałe, bo Stalowa Wola nie potrzebuje specjalnej okazji, by manifestować dumę – przypomina, że istnieją wartości, których się nie zdejmuje. To miasto wie, co znaczy trwać.

REKLAMA
avatar
Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta


W tym roku majowe słońce oświetla datę szczególną. Siedemdziesiąt pięć lat temu, 17 maja 1951 roku, ukazało się pierwsze „Socjalistyczne Tempo" – zakładowa gazetka Huty Stalowa Wola. Z tamtych łamów, mimo ideologicznego gorsetu nazwy, wyrosła dzisiejsza Sztafeta – zawsze wierna miastu i jego ludziom. Nikt wtedy nie przypuszczał, że kładzie fundament pod instytucję, która przetrwa dziejowe burze i technologiczne rewolucje. Trzy ćwierćwiecza to czas, w którym nauczyliśmy się, że pałeczkę w tej sztafecie pokoleń dzierży się nie dla sportu, ale z odpowiedzialności za każde napisane słowo.

Ta jubileuszowa energia przenika tematy obecnego numeru. Zabieramy Państwa tam, gdzie w każdą sobotę serce miasta bije najmocniej – na bazar przy ulicy Okulickiego. Fenomen targowej soboty to coś więcej niż handel; to gwarny, kilometrowy teatr codzienności, który od 1938 roku udowadnia, że bezpośrednia rozmowa nad pęczkiem świeżych nowalijek jest cenniejsza niż kliknięcie w cyfrowy koszyk. Za tym sobotnim rytuałem kryje się historia zaskakująco polityczna, ludzka i niepowtarzalna – warto jej posłuchać.

Przyglądamy się też miastu, które buduje z rozmachem i nie zwalnia tempa. Trzeci most na Sanie, Plac Piłsudskiego odzyskujący blask czy Młodzieżowe Centrum Sportów wyrastające z ziemi – inwestycje w toku to nie suchy rejestr placów budowy, lecz portret miasta, które wciąż ma wiele do powiedzenia o swojej przyszłości. Rzetelność każe nam jednak patrzeć i tam, gdzie fundamenty wspólnoty pękają pod ciężarem zaległości. Kontenerowy bat na dłużników to trudne, lecz konieczne pytanie o granice solidarności i – po prostu – o zwykłą przyzwoitość w dbaniu o wspólny dom. Piszemy o tym bez emocji, z faktami w ręku.

Szanowni Przedsiębiorcy, Partnerzy Sztafety – siedemdziesiąt pięć lat tej gazety to siedemdziesiąt pięć lat obecności w życiu mieszkańców regionu. Numer po numerze docieramy do tysięcy rąk ludzi, którzy tu mieszkają, tu kupują i tu korzystają z Państwa usług. Lokalna gazeta to najkrótszy i najpiękniejszy most między przedsiębiorcą a jego sąsiadem – klientem. Zapraszamy do grona tych, którzy już to wiedzą.

Wszystkim Czytelnikom życzę prawdziwej majówki – takiej, która regeneruje. Niech to będzie rowerowa eskapada ścieżkami nad Sanem lub leśnymi duktami, spacer w parku ze śpiewem ptaków albo leniwe popołudnie z jubileuszowym numerem Sztafety w dłoni. Bo właśnie takie chwile – pozornie ulotne – okazują się w życiu najcenniejsze.

Zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku i jubileuszowej radości,
Marzena KOŚCIÓŁEK
Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Majowy numer miesięcznika "Sztafeta" można kupić w naszym sklepie internetowym lub w stacjonarnych punktach sprzedaży

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jakub Stefaniak z tanecznymi sukcesami na mistrzostwach Polski i świata
Nisko
Jakub Stefaniak z tanecznymi sukcesami na mistrzostwach Polski i świata
Ruszył maturalny maraton 2026
Stalowa Wola
Ruszył maturalny maraton 2026
Stalowa Wola uczciła św. Floriana
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczciła św. Floriana
Czas oldtimerów
Stalowa Wola
Czas oldtimerów
Chaszcze, hoży i inne wisusy, czyli XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”
Stalowa Wola
Chaszcze, hoży i inne wisusy, czyli XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”
„Artystki ze stalową wolą” - muzyczne zwieńczenie majówki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Artystki ze stalową wolą” - muzyczne zwieńczenie majówki w Stalowej Woli
Matura w spektrum. Jak młodzi z autyzmem odnajdują się w liceum
Stalowa Wola
Matura w spektrum. Jak młodzi z autyzmem odnajdują się w liceum
Ryszard Ćwirlej spotka się z czytelnikami w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Ryszard Ćwirlej spotka się z czytelnikami w stalowowolskiej bibliotece
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu