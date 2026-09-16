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Stalowa Wola 16 września 2026

Jubileusz szkoły muzycznej na zakończenie festiwalu w Rozwadowie

XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie dobiegł końca. Finałowy koncert miał w tym roku szczególny charakter. Na scenie wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego, która świętuje 60-lecie działalności. W tym roku przypada również 75 lat szkolnictwa muzycznego w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

We wtorkowy wieczór, 15 września, w klasztorze można było usłyszeć bardzo różnorodny repertuar. W programie znalazła się zarówno muzyka barokowa, jak i utwory współczesne. Publiczność dopisała, a kolejne występy uczniów i nauczycieli nagradzane były brawami. Koncert poprowadził dyrektor szkoły Janusz Turek.

Była to jedna z pierwszych okazji do wspólnego świętowania przypadającego w tym roku jubileuszu. Główne uroczystości z okazji 60-lecia PSM zaplanowane są na początek października.

W koncercie uczestniczyli zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mariusz Bajek. Na ręce gwardiana klasztoru o. Artura Borkowskiego przekazali kwiaty.

- Jako podziękowanie Panu Bogu za te wszystkie talenty, które mieliśmy okazję zobaczyć, za wspaniałych, cudownych młodych ludzi, za ich wspaniałych nauczycieli, za wszystkich dyrektorów szkoły muzycznej, którzy te 60 lat tworzyli, za ich cierpliwość, poświęcenie, profesjonalizm, ale również za tą zaciętość młodych ludzi, którzy tak pięknie rozwijają swoje talenty, swoje pasje, a my możemy z tego korzystać przeżywając wspaniałe chwile w tak pięknym miejscu jakim jest klasztor - mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Przedstawiciele miasta przekazali również okolicznościowy grawer, gratulacje i życzenia. Trafiły one na ręce obecnego dyrektora szkoły Janusza Turka, jego poprzedników oraz nauczycieli. Życzenia przekazano w imieniu prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego i radnych miejskich.

- Nauczyciele, profesorowie, dyrektorzy przekazują młodym ludziom to co mają w sobie najpiękniejszego, przekazują to co im w duszy gra, dzięki czemu mogliśmy przeżywać taki wspaniały koncert, za co bardzo dziękuję - mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Za życzenia podziękował dyrektor PSM Janusz Turek. Zwrócił uwagę, że przez lata na działalność i sukcesy szkoły pracowali nie tylko jej dyrektorzy i nauczyciele. Dużą rolę odgrywają również uczniowie i ich rodzice.

- Czasami myślę, że rodzice też powinni dostawać dyplomy ukończenia szkoły, za to ile czasu spędzają czekając na dzieci, mobilizując do pracy - mówił Janusz Turek.

Historia szkolnictwa muzycznego w Stalowej Woli jest jednak dłuższa niż obchodząca 60-lecie szkoła. Jej początki sięgają jeszcze okresu przedwojennego. Po wojnie edukacja muzyczna zaczęła się ponownie rozwijać, a od 1951 do 1964 roku w mieście działało Państwowe Ognisko Muzyczne.

W 1958 roku powstał Komitet Budowy Szkoły Muzycznej. Budynek otwarto 18 stycznia 1964 roku i początkowo służył Państwowemu Ognisku Muzycznemu.

Dwa lata później nastąpiła zmiana, która dała początek dzisiejszej szkole. Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 12 sierpnia 1966 roku Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się we wrześniu. Prowadzono wówczas naukę gry na fortepianie, skrzypcach i akordeonie, działały też zespoły smyczkowy i akordeonowy oraz chór mieszany. Pierwszym dyrektorem został Henryk Łabęda.

To właśnie za jego kadencji, w 1975 roku, powstała Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, a placówka zaczęła funkcjonować jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. Rozbudowano też jej siedzibę o drugie piętro.

W 1990 roku szkoła otrzymała imię Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku mija 60 lat od rozpoczęcia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli i 75 lat od powstania Państwowego Ogniska Muzycznego. Główne jubileuszowe obchody odbędą się w październiku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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