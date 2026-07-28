Józef Broda i Janusz Kohut - „Muzyka korzeni”

Występ Józefa Brody i Janusza Kohuta to propozycja dla wszystkich, którzy cenią muzykę autentyczną, pełną emocji, znaczeń i odniesień do źródeł kultury. Tytuł koncertu nie jest przypadkowy - „Muzyka korzeni” odwołuje się do tego, co pierwotne, najgłębiej ludzkie i nieprzemijające. To muzyka czerpiąca z tradycji ludowej, natury, pamięci pokoleń, duchowości oraz z indywidualnego doświadczenia twórców. W takim ujęciu koncert staje się nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także spotkaniem z wartościami, które budują tożsamość i łączą ludzi ponad czasem.

Józef Broda to postać wyjątkowa - jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najbardziej autentycznych osobowości polskiej muzyki tradycyjnej. To absolutna legenda polskiego folkloru, artysta o niezwykłej charyzmie, światowej sławy multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów, pedagog, a także filozof życia zakorzenionego w naturze. Pochodzący z Beskidów twórca od dziesięcioleci inspiruje kolejne pokolenia swoją niepowtarzalną wrażliwością, prostotą, mądrością i głębokim szacunkiem dla świata przyrody oraz drugiego człowieka. Jego działalność artystyczna wykracza daleko poza samą muzykę - stanowi bowiem świadectwo życia w harmonii z tym, co prawdziwe, naturalne i piękne.

Józef Broda znany jest nie tylko jako znakomity wykonawca, ale również jako twórca instrumentów własnej konstrukcji, na których wydobywa brzmienia niezwykłe, pierwotne i niezwykle sugestywne. Jego muzyka to spotkanie z żywiołem, z rytmem ziemi, z oddechem natury i z zakodowaną w tradycji pamięcią wspólnoty. Każdy jego występ jest wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju — pełnym spontaniczności, energii, duchowej głębi i kontaktu z publicznością.

Janusz Kohut to wybitny kompozytor, pianista i twórca muzyki, którego artystyczny język wyróżnia się niezwykłą wrażliwością oraz szerokim horyzontem stylistycznym. Jego twórczość łączy elementy klasyki, improwizacji, inspiracji folklorem i refleksji duchowej, tworząc przestrzeń dźwiękową bogatą, poruszającą i pełną znaczeń. W muzyce Janusza Kohuta odnaleźć można zarówno subtelność, jak i ekspresję, zarówno kontemplację, jak i dramatyzm - wszystko to składa się na osobisty i rozpoznawalny styl artysty, który od lat zajmuje ważne miejsce na polskiej scenie muzycznej.

Połączenie twórczości Józefa Brody i Janusza Kohuta daje wyjątkowy efekt artystyczny - spotkanie dwóch odmiennych, a zarazem doskonale uzupełniających się światów muzycznych. Jeden zakorzeniony w archaicznym brzmieniu, tradycji i doświadczeniu natury, drugi osadzony w refleksji kompozytorskiej, improwizacji i muzycznej narracji. Wspólny koncert staje się dzięki temu przestrzenią dialogu, w której tradycja spotyka się ze współczesnością, a prostota z duchową głębią.

„Muzyka korzeni” to więcej niż tytuł koncertu. To zaproszenie do wsłuchania się w źródła - w brzmienia, które niosą pamięć pokoleń, w melodie wyrastające z ziemi i z ludzkiego doświadczenia, w muzykę, która nie potrzebuje zbędnych ozdobników, by poruszać i inspirować. To także okazja do przeżycia wieczoru w atmosferze skupienia, piękna i artystycznej prawdy, którą zapewniają tylko wielkie osobowości sceniczne.

Koncert w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie zyska dodatkowy, szczególny wymiar dzięki miejscu, w którym się odbędzie. Przestrzeń klasztorna, pełna spokoju, historii i duchowej aury, stanowi idealne tło dla programu odwołującego się do głębokich wartości, tradycji i wewnętrznej harmonii. To miejsce, w którym muzyka może wybrzmieć szczególnie mocno - nie tylko jako sztuka, ale również jako doświadczenie wspólnotowe i kontemplacyjne.