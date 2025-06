Jonathan Junior już strzela dla Stali! Rzeszów…

Jedenastka trenera Marka Zuba pokonała jedenasty zespół sezonu 24/25 słowackiej ekstraklasy 3:1. Jonathan Junior wpisał się na listę strzelców w pierwszej połowie, po godzinie gry został zmieniony. Czy to zwiastun powrotu skutecznego Jonathana Juniora, którego kibice pamiętają z najlepszych czasów jego występów w II lidze? Przypomnijmy, że w sezonie 2023/24, zdobył 23 gole, występując w 30 meczach Kotwicy Kołobrzeg, co dało mu koronę króla strzelców.

W Stalowej Woli Jonathan Junior zdecydowanie zawiódł oczekiwania. Nie zdobył ani jednej bramki. Jeśli kibice coś zapamiętają, to raczej sowitą pensję, która co miesiąc regularnie wpływała na jego konto. Z drugiej strony, warto uczciwie zauważyć, że nie miał zbyt wielu okazji, by udowodnić swoją wartość. W 10 rozegranych meczach spędził na boisku zaledwie 345 minut, tylko raz grając od pierwszej do ostatniej minuty. Może więc, jak sugerowali niektórzy eksperci, należało dać mu więcej szans, zanim postawiono na nim krzyżyk?

Wkrótce okaże się, kto miał rację…