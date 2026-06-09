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Jolanta Smoczyńska (z lewej) będzie reprezentować Polskę w mistrzostwach świata w Hiszpanii
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Stalowa Wola 9 czerwca 2026

Jolanta Smoczyńska i Jacek Garbacik medalistami mistrzostw Polski

Reprezentanci SKB Triathlon Team ponownie potwierdzili swoją wysoką klasę. Podczas mistrzostw Polski Age-Group na dystansie sprint, rozegranych w ramach Triathlonu Rzeszów, Jolanta Smoczyńska wywalczyła srebrny medal w kategorii G50, a Jacek Garbacik sięgnął po brąz w kategorii MAG55. Dodatkowo Jolanta Smoczyńska uzyskała kwalifikację do wrześniowych mistrzostw świata w Hiszpanii.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kolejny znaczący sukces odnieśli zawodnicy SKB Triathlon Team ze Stalowej Woli. W ramach Triathlonu Rzeszów rozegrano mistrzostwa Polski Age-Group na dystansie sprint (750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu).

W rywalizacji kobiet w kategorii wiekowej G50 znakomicie zaprezentowała się Jolanta Smoczyńska, która zdobyła srebrny medal, kończąc zawody z czasem 1:30,19 (16. miejsce w klasyfikacji open kobiet)Na podium stanął również Jacek Garbacik, który wywalczył brązowy medal w kategorii MAG55, osiągając rezultat 1:18,53. W klasyfikacji generalnej mężczyzn został sklasyfikowany na 52. pozycji. Najlepsze wyniki w klasyfikacji open zawodów na dystansie sprint uzyskali Oliwia Gąsior (1:06,59) oraz Oliwier Szczekala (1:01,16).

Sukces Jolanty Smoczyńskiej ma również wymiar międzynarodowy. Zawodniczka odebrała slota, czyli prawo startu w mistrzostwach świata Age-Group, które we wrześniu odbędą się w Pontevedra. Tym samym będzie miała okazję reprezentować Polskę na najważniejszej imprezie sezonu dla triathlonistów-amatorów.

Pierwszy z prawej Jacek Garbacik
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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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