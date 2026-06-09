Jolanta Smoczyńska i Jacek Garbacik medalistami mistrzostw Polski

Kolejny znaczący sukces odnieśli zawodnicy SKB Triathlon Team ze Stalowej Woli. W ramach Triathlonu Rzeszów rozegrano mistrzostwa Polski Age-Group na dystansie sprint (750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu).

W rywalizacji kobiet w kategorii wiekowej G50 znakomicie zaprezentowała się Jolanta Smoczyńska, która zdobyła srebrny medal, kończąc zawody z czasem 1:30,19 (16. miejsce w klasyfikacji open kobiet)Na podium stanął również Jacek Garbacik, który wywalczył brązowy medal w kategorii MAG55, osiągając rezultat 1:18,53. W klasyfikacji generalnej mężczyzn został sklasyfikowany na 52. pozycji. Najlepsze wyniki w klasyfikacji open zawodów na dystansie sprint uzyskali Oliwia Gąsior (1:06,59) oraz Oliwier Szczekala (1:01,16).

Sukces Jolanty Smoczyńskiej ma również wymiar międzynarodowy. Zawodniczka odebrała slota, czyli prawo startu w mistrzostwach świata Age-Group, które we wrześniu odbędą się w Pontevedra. Tym samym będzie miała okazję reprezentować Polskę na najważniejszej imprezie sezonu dla triathlonistów-amatorów.