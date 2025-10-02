Miesięcznik
Joanna Kuziora ze swoimi braćmi, z lewej Tomasz, a prawej Damian
Stalowa Wola 2 października 2025

Joanna Kuziora ze Stalowej Woli - Brand Managerem kobiecej koszykówki

1 października zarząd Polskiego Związku Koszykówki powołał Joannę Kuziorę na stanowisko Brand Managera Kobiecej Koszykówki. – Jej doświadczenie i pasja będą fundamentem do budowania silnej marki żeńskiego basketu w Polsce - powiedział Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Joanna Kuziora to była koszykarka Stali Stalowa Wola, wychowanka trenera Artura Karlika. W latach 2007-2012 reprezentowała klub w II-ligowych rozgrywkach, w wcześniej w ligach młodzieżowych.

Będzie odpowiadać za kobiecą koszykówkę

Stalowowolanka współpracuje z PZKosz od 2020 roku. W ostatnim czasie sprawowała funkcję dyrektora ds. komunikacji. W przeszłości odpowiadała za komunikację rozgrywek młodzieżowych. Od lutego 2025 r. jest oficerem prasowym reprezentacji Polski kobiet. Podczas ubiegłorocznego EuroBasketu U20 2024 w Gdyni i tegorocznego EuroBasketu 2025 w Katowicach pełniła funkcję media managera.
Jak podaje oficjalny portal www.pzkosz.pl, od 1 października Joanna Kuziora odpowiadać będzie za współtworzenie i wdrażanie komunikacji w reprezentacji Polski seniorek, jak również Orlen Basket lidze kobiet oraz 1 lidze kobiet. Będzie koordynowała pracą zespołu odpowiedzialnego za kobiecą koszykówkę oraz budowała i wzmacniała jej wizerunek.

A w sercach Kuziorów... Stal!

Joanna Kuziora ma trzech starszych braci. Damian (47 lat) podobnie jak ona związany jest od wielu lat z koszykówką. To były zawodnik Stali Stalowa Wola, wychowanek klubu, który reprezentował go w drugiej połowie lat 90. (Ekstraklasa, I liga). Od blisko 20 lat jest sędzią koszykówki. Kilka dni temu prowadził spotkanie Stali Stalowa Wola z AZS Jarosław w II lidze. „Człowiekiem ze Stali” jest także drugi brat Asi - Tomasz (45 lat). Wychowanek sekcji piłkarskiej Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola. Bramkarz naszej drużyny w latach 2000-2004. Od blisko 10 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jego 15-letni syn Jakub jest… bramkarzem Rockfort Raptors SC, którym zainteresowała się latem tego roku… Stal Stalowa Wola. Trzeci brat, Kacper (36 lat) wybrał inną ścieżkę. Poszedł w... kulinaria, a wcześniej był chórzystą „Cantusa”. Ale zapewnił nas, że Stal i jego sercu jest bliska, i zaprasza wszystkich kibiców sportowych na Rynek do Rozwadowa do „Różowego Piekarnika”. Na kawę i nie tylko.

Fot. www.pzkosz.pl

 Fot. www.pzkosz.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

