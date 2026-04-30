Jeżowe 30 kwietnia 2026

Jeżowe zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem Zbigniew Bednarz zapraszają mieszkańców i gości na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2–3 maja 2026 w Jeżowem.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody będą okazją do wspólnego uczczenia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, oddania hołdu tradycji oraz spędzenia czasu w atmosferze patriotyzmu i wspólnoty.

Program uroczystości:

2 maja (sobota)
O godz. 9:30 przed Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem zbiorą się poczty sztandarowe i zaproszeni goście. Następnie uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu z Orkiestrą Dętą Gminy Jeżowe do kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie o godz. 10:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie przewidziano procesję na cmentarz parafialny pod Pomnik Poległych, gdzie zostaną złożone kwiaty i oddany hołd bohaterom.

3 maja (niedziela)
O godz. 16:00 w Parku Gminnym w Jeżowem – Centrum (pod altaną) rozpocznie się część artystyczna. W programie m.in. koncert Grupy Wokalnej „Akordia” oraz spektakl teatralny „Balladyna” Juliusza Słowackiego. O godz. 17:00 zaplanowano koncert muzyki country.

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców. Tegoroczne obchody mają być nie tylko lekcją historii, ale także okazją do integracji lokalnej społeczności i wspólnego świętowania w duchu patriotyzmu.

Ponad 3,5 promila na hulajnodze
Zaleszany
Ponad 3,5 promila na hulajnodze
Majówka na luzie - jak spędzić długi weekend bez wyjazdu?
Stalowa Wola
Majówka na luzie - jak spędzić długi weekend bez wyjazdu?
Powstają nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych
Harasiuki
Powstają nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych
Jak bezpiecznie spędzić majówkę?
Jak bezpiecznie spędzić majówkę?
Booktalking w Nisku: uczniowie zachęcali do czytania bez zdradzania fabuły
Nisko
Booktalking w Nisku: uczniowie zachęcali do czytania bez zdradzania fabuły
Uczniowie poznawali chemię w praktyce
Nisko
Uczniowie poznawali chemię w praktyce
Nowy defibrylator AED przy remizie OSP w Rudniku
Rudnik nad Sanem
Nowy defibrylator AED przy remizie OSP w Rudniku
Rudnik nad Sanem uczci Święto Konstytucji 3 Maja
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem uczci Święto Konstytucji 3 Maja
