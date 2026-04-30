Jeżowe zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody będą okazją do wspólnego uczczenia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, oddania hołdu tradycji oraz spędzenia czasu w atmosferze patriotyzmu i wspólnoty.

Program uroczystości:

2 maja (sobota)

O godz. 9:30 przed Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem zbiorą się poczty sztandarowe i zaproszeni goście. Następnie uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu z Orkiestrą Dętą Gminy Jeżowe do kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie o godz. 10:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie przewidziano procesję na cmentarz parafialny pod Pomnik Poległych, gdzie zostaną złożone kwiaty i oddany hołd bohaterom.

3 maja (niedziela)

O godz. 16:00 w Parku Gminnym w Jeżowem – Centrum (pod altaną) rozpocznie się część artystyczna. W programie m.in. koncert Grupy Wokalnej „Akordia” oraz spektakl teatralny „Balladyna” Juliusza Słowackiego. O godz. 17:00 zaplanowano koncert muzyki country.

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców. Tegoroczne obchody mają być nie tylko lekcją historii, ale także okazją do integracji lokalnej społeczności i wspólnego świętowania w duchu patriotyzmu.