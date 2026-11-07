Jeżowe kupiło sprzęt na wypadek sytuacji kryzysowych

Zakupy zrealizowano w ramach zadania „Doposażenie Gminy Jeżowe w sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”. Gmina otrzymała w ten sposób wyposażenie, które może okazać się przydatne m.in. podczas awarii, przerw w dostawie prądu czy problemów z dostępem do wody.

Do Jeżowego trafiły ciągnik wielofunkcyjny, agregat prądotwórczy o mocy 18 kW, drugi agregat o mocy 35 kW oraz mobilny zbiornik na wodę pitną o pojemności 5000 litrów.

Dostawcą sprzętu była firma AGRO-MAREK ze Skrzyszowa. Umowę z wykonawcą gmina podpisała 8 października 2026 roku.

Łączna wartość zamówienia wyniosła 478 248,60 zł brutto. Z tej kwoty 367 248,48 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, przyznane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Pozostałe 111 000,12 zł to wkład własny gminy.

Nowe wyposażenie ma służyć przede wszystkim w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Agregaty pozwolą zapewnić awaryjne zasilanie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Zbiornik umożliwi natomiast transport i zabezpieczenie zapasów wody pitnej.

Ciągnik wielofunkcyjny będzie wykorzystywany do prac technicznych oraz usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

Fot. UG Jeżowe