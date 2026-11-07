Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Jeżowe 7 listopada 2026

Jeżowe kupiło sprzęt na wypadek sytuacji kryzysowych

Gmina Jeżowe wzbogaciła się o sprzęt, który ma pomóc w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Zakupiono m.in. ciągnik wielofunkcyjny, dwa agregaty prądotwórcze oraz mobilny zbiornik na wodę pitną. Całość kosztowała ponad 478 tys. zł.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakupy zrealizowano w ramach zadania „Doposażenie Gminy Jeżowe w sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”. Gmina otrzymała w ten sposób wyposażenie, które może okazać się przydatne m.in. podczas awarii, przerw w dostawie prądu czy problemów z dostępem do wody.

Do Jeżowego trafiły ciągnik wielofunkcyjny, agregat prądotwórczy o mocy 18 kW, drugi agregat o mocy 35 kW oraz mobilny zbiornik na wodę pitną o pojemności 5000 litrów.

Dostawcą sprzętu była firma AGRO-MAREK ze Skrzyszowa. Umowę z wykonawcą gmina podpisała 8 października 2026 roku.

Łączna wartość zamówienia wyniosła 478 248,60 zł brutto. Z tej kwoty 367 248,48 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, przyznane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Pozostałe 111 000,12 zł to wkład własny gminy.

Nowe wyposażenie ma służyć przede wszystkim w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Agregaty pozwolą zapewnić awaryjne zasilanie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Zbiornik umożliwi natomiast transport i zabezpieczenie zapasów wody pitnej.

Ciągnik wielofunkcyjny będzie wykorzystywany do prac technicznych oraz usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

Fot. UG Jeżowe

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dwa dni obchodów Święta Niepodległości w Nisku
Nisko
Dwa dni obchodów Święta Niepodległości w Nisku
Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe ma już 45 lat
Jeżowe
Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe ma już 45 lat
Dwa dni patriotycznych uroczystości w Pysznicy
Pysznica
Dwa dni patriotycznych uroczystości w Pysznicy
Kto komu przerwie zwycięski marsz?
Stalowa Wola
Kto komu przerwie zwycięski marsz?
Od Rzeczycy Długiej po Pniów. 11 listopada w gminie Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Od Rzeczycy Długiej po Pniów. 11 listopada w gminie Radomyśl nad Sanem
Stalowa Wola chce przyciągnąć inwestorów od sztucznej inteligencji
Stalowa Wola
Stalowa Wola chce przyciągnąć inwestorów od sztucznej inteligencji
Czterech koszykarzy Stali powalczy o awans do Dywizji A
Stalowa Wola
Czterech koszykarzy Stali powalczy o awans do Dywizji A
Przetarg na nowe ścieżki i chodniki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Przetarg na nowe ścieżki i chodniki w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu