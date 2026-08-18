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Stalowa Wola 18 sierpnia 2026

Jeździł po alkoholu mimo zakazu

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 43-letniego obywatela Ukrainy, który ma na koncie dwa prawomocne wyroki za jazdę po alkoholu. W drugim przypadku prowadził samochód mimo obowiązującego zakazu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Mężczyzną zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego. Ustalili, że 43-latek przebywa na terenie gminy Stalowa Wola. Wcześniej został skazany przez sąd w Białymstoku za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Później ponownie usiadł za kierownicą po alkoholu, tym razem mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za to odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli.

W ubiegły wtorek policjanci zatrzymali mężczyznę na terenie Stalowej Woli.

Na tym jednak sprawa się nie kończy. Policjanci przekazali zebrane materiały Straży Granicznej. Do Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie trafił wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej 43-latka do powrotu do kraju pochodzenia.

Policja przypomina, że cudzoziemcy, którzy łamią polskie prawo i zostają skazani za przestępstwa, oprócz odpowiedzialności karnej mogą mieć również problemy z dalszym pobytem w Polsce. W takich przypadkach może zostać wszczęta procedura prowadząca do wydalenia z kraju.

Źródło: KPP Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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