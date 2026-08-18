Jeździł po alkoholu mimo zakazu

Mężczyzną zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego. Ustalili, że 43-latek przebywa na terenie gminy Stalowa Wola. Wcześniej został skazany przez sąd w Białymstoku za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Później ponownie usiadł za kierownicą po alkoholu, tym razem mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za to odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli.

W ubiegły wtorek policjanci zatrzymali mężczyznę na terenie Stalowej Woli.

Na tym jednak sprawa się nie kończy. Policjanci przekazali zebrane materiały Straży Granicznej. Do Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie trafił wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej 43-latka do powrotu do kraju pochodzenia.

Policja przypomina, że cudzoziemcy, którzy łamią polskie prawo i zostają skazani za przestępstwa, oprócz odpowiedzialności karnej mogą mieć również problemy z dalszym pobytem w Polsce. W takich przypadkach może zostać wszczęta procedura prowadząca do wydalenia z kraju.

Źródło: KPP Stalowa Wola