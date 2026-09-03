Jeszcze tylko 24 godziny do STALOVE Festival! Trwają ostatnie przygotowania

Na Błoniach trwają ostatnie przygotowania. Powstaje festiwalowe miasteczko, montowane są sceny i elementy techniczne, ustawiane są bariery, a swoje miejsca zajmują kolejne urządzenia wesołego miasteczka. Już jutro o tej porze będą tutaj pierwsi uczestnicy wydarzenia.

Tegoroczny STALOVE Festival potrwa od piątku do niedzieli, 4–6 września. Koncerty odbywać się będą na dużej oraz małej scenie. Pierwszego dnia dominować będą rap i hip-hop, sobota upłynie pod znakiem rocka oraz muzyki alternatywnej, a niedziela przyniesie popowe brzmienia i koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne pokolenia.

Na uczestników czekać będą również strefa gastronomiczna, food trucki, wesołe miasteczko, dmuchańce i inne atrakcje dla najmłodszych.

Piątek, 4 września

Duża scena

godz. 19:00 – Asster

godz. 20:30 – Young Igi

godz. 22:00 – Young Leosia

godz. 23:30 – Gibbs / Opał

Mała scena

godz. 17:30 – Ślepy PŁW

godz. 18:00 – Kubson

godz. 18:30 – DJ Kaposz

godz. 20:00 – Żurek

godz. 21:30 – Janek.

godz. 23:00 – Asthma

Sobota, 5 września

Duża scena

godz. 18:00 – Akurat

godz. 19:30 – Ewa Koc (Król / Tyszkowski)

godz. 21:00 – Lordofon

godz. 22:30 – Myslovitz

Mała scena

godz. 17:30 – The Side

godz. 19:00 i 20:30 – Fever

godz. 22:00 – Jolly Roger

Niedziela, 6 września

Duża scena

godz. 18:00 – Zalia

godz. 19:30 – Ania Karwan

godz. 21:00 – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

godz. 22:30 – GrubSon

Mała scena

godz. 17:30 – Ola i Ala Tracz Band

godz. 19:00, 20:30 i 22:00 – Orkiestra Dęta MDK w Stalowej Woli

Na festiwal bezpłatnym autobusem

Organizatorzy zachęcają, aby na Błonia nad Sanem przyjechać komunikacją miejską. Przez wszystkie trzy dni festiwalu – 4, 5 i 6 września – od godz. 14:00 przejazdy wszystkimi autobusami na całej sieci komunikacji miejskiej będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

Uruchomione zostaną również cztery specjalne linie dowożące uczestników w pobliże terenu festiwalu:

linia SW ze Stalowej Woli – od przystanku KEN Wiadukt, m.in. przez ulice Ofiar Katynia, Hutniczą, Popiełuszki, Staszica oraz Żwirki i Wigury;

linia NI z Niska – od przystanku Nisko Dom Handlowy, przez Nisko, Moskale, Malce i kolejne stalowowolskie osiedla;

linia TU z Turbi – od przystanku Turbia Szkoła, przez okolice lotniska, Agatówkę, Rozwadów i centrum Stalowej Woli;

linia PY z Pysznicy – od przystanku Pysznica Straż Pożarna, przez ulicę Wolności, Borek, Ziarny i osiedle Zasanie.

Wszystkie linie specjalne kończą trasę na przystanku Działkowa Oczko 02. Autobusy powrotne będą odjeżdżać z przystanku Działkowa Oczko 01. Dokładne godziny kursów można sprawdzić na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stalowej Woli.

STALOVE Festival 2026 odbędzie się od 4 do 6 września na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.