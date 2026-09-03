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Fot. Stalowa Wola - Dokumentacja Miasta - Fotografia Rafał Bieńkowski
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Stalowa Wola 3 września 2026

Jeszcze tylko 24 godziny do STALOVE Festival! Trwają ostatnie przygotowania

Jeszcze tylko 24 godziny dzielą nas od rozpoczęcia STALOVE Festival 2026. Już w piątek, 4 września, Błonia nad Sanem w Stalowej Woli wypełnią się muzyką i festiwalową energią. Przed nami trzy dni koncertów na dwóch scenach, a także atrakcje dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Na Błoniach trwają ostatnie przygotowania. Powstaje festiwalowe miasteczko, montowane są sceny i elementy techniczne, ustawiane są bariery, a swoje miejsca zajmują kolejne urządzenia wesołego miasteczka. Już jutro o tej porze będą tutaj pierwsi uczestnicy wydarzenia.

Tegoroczny STALOVE Festival potrwa od piątku do niedzieli, 4–6 września. Koncerty odbywać się będą na dużej oraz małej scenie. Pierwszego dnia dominować będą rap i hip-hop, sobota upłynie pod znakiem rocka oraz muzyki alternatywnej, a niedziela przyniesie popowe brzmienia i koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne pokolenia.

Na uczestników czekać będą również strefa gastronomiczna, food trucki, wesołe miasteczko, dmuchańce i inne atrakcje dla najmłodszych.

Piątek, 4 września

Duża scena

  • godz. 19:00 – Asster
  • godz. 20:30 – Young Igi
  • godz. 22:00 – Young Leosia
  • godz. 23:30 – Gibbs / Opał

Mała scena

  • godz. 17:30 – Ślepy PŁW
  • godz. 18:00 – Kubson
  • godz. 18:30 – DJ Kaposz
  • godz. 20:00 – Żurek
  • godz. 21:30 – Janek.
  • godz. 23:00 – Asthma

Sobota, 5 września

Duża scena

  • godz. 18:00 – Akurat
  • godz. 19:30 – Ewa Koc (Król / Tyszkowski)
  • godz. 21:00 – Lordofon
  • godz. 22:30 – Myslovitz

Mała scena

  • godz. 17:30 – The Side
  • godz. 19:00 i 20:30 – Fever
  • godz. 22:00 – Jolly Roger

Niedziela, 6 września

Duża scena

  • godz. 18:00 – Zalia
  • godz. 19:30 – Ania Karwan
  • godz. 21:00 – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
  • godz. 22:30 – GrubSon

Mała scena

  • godz. 17:30 – Ola i Ala Tracz Band
  • godz. 19:00, 20:30 i 22:00 – Orkiestra Dęta MDK w Stalowej Woli

Na festiwal bezpłatnym autobusem

Organizatorzy zachęcają, aby na Błonia nad Sanem przyjechać komunikacją miejską. Przez wszystkie trzy dni festiwalu – 4, 5 i 6 września – od godz. 14:00 przejazdy wszystkimi autobusami na całej sieci komunikacji miejskiej będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

Uruchomione zostaną również cztery specjalne linie dowożące uczestników w pobliże terenu festiwalu:

  • linia SW ze Stalowej Woli – od przystanku KEN Wiadukt, m.in. przez ulice Ofiar Katynia, Hutniczą, Popiełuszki, Staszica oraz Żwirki i Wigury;
  • linia NI z Niska – od przystanku Nisko Dom Handlowy, przez Nisko, Moskale, Malce i kolejne stalowowolskie osiedla;
  • linia TU z Turbi – od przystanku Turbia Szkoła, przez okolice lotniska, Agatówkę, Rozwadów i centrum Stalowej Woli;
  • linia PY z Pysznicy – od przystanku Pysznica Straż Pożarna, przez ulicę Wolności, Borek, Ziarny i osiedle Zasanie.

Wszystkie linie specjalne kończą trasę na przystanku Działkowa Oczko 02. Autobusy powrotne będą odjeżdżać z przystanku Działkowa Oczko 01. Dokładne godziny kursów można sprawdzić na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stalowej Woli.

STALOVE Festival 2026 odbędzie się od 4 do 6 września na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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