Jeszcze tylko 24 godziny do STALOVE Festival! Trwają ostatnie przygotowania

Na Błoniach trwają ostatnie przygotowania. Powstaje festiwalowe miasteczko, montowane są sceny i elementy techniczne, ustawiane są bariery, a swoje miejsca zajmują kolejne urządzenia wesołego miasteczka. Już jutro o tej porze będą tutaj pierwsi uczestnicy wydarzenia.
Tegoroczny STALOVE Festival potrwa od piątku do niedzieli, 4–6 września. Koncerty odbywać się będą na dużej oraz małej scenie. Pierwszego dnia dominować będą rap i hip-hop, sobota upłynie pod znakiem rocka oraz muzyki alternatywnej, a niedziela przyniesie popowe brzmienia i koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne pokolenia.
Na uczestników czekać będą również strefa gastronomiczna, food trucki, wesołe miasteczko, dmuchańce i inne atrakcje dla najmłodszych.
Piątek, 4 września
Duża scena
- godz. 19:00 – Asster
- godz. 20:30 – Young Igi
- godz. 22:00 – Young Leosia
- godz. 23:30 – Gibbs / Opał
Mała scena
- godz. 17:30 – Ślepy PŁW
- godz. 18:00 – Kubson
- godz. 18:30 – DJ Kaposz
- godz. 20:00 – Żurek
- godz. 21:30 – Janek.
- godz. 23:00 – Asthma
Sobota, 5 września
Duża scena
- godz. 18:00 – Akurat
- godz. 19:30 – Ewa Koc (Król / Tyszkowski)
- godz. 21:00 – Lordofon
- godz. 22:30 – Myslovitz
Mała scena
- godz. 17:30 – The Side
- godz. 19:00 i 20:30 – Fever
- godz. 22:00 – Jolly Roger
Niedziela, 6 września
Duża scena
- godz. 18:00 – Zalia
- godz. 19:30 – Ania Karwan
- godz. 21:00 – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
- godz. 22:30 – GrubSon
Mała scena
- godz. 17:30 – Ola i Ala Tracz Band
- godz. 19:00, 20:30 i 22:00 – Orkiestra Dęta MDK w Stalowej Woli
Na festiwal bezpłatnym autobusem
Organizatorzy zachęcają, aby na Błonia nad Sanem przyjechać komunikacją miejską. Przez wszystkie trzy dni festiwalu – 4, 5 i 6 września – od godz. 14:00 przejazdy wszystkimi autobusami na całej sieci komunikacji miejskiej będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.
Uruchomione zostaną również cztery specjalne linie dowożące uczestników w pobliże terenu festiwalu:
- linia SW ze Stalowej Woli – od przystanku KEN Wiadukt, m.in. przez ulice Ofiar Katynia, Hutniczą, Popiełuszki, Staszica oraz Żwirki i Wigury;
- linia NI z Niska – od przystanku Nisko Dom Handlowy, przez Nisko, Moskale, Malce i kolejne stalowowolskie osiedla;
- linia TU z Turbi – od przystanku Turbia Szkoła, przez okolice lotniska, Agatówkę, Rozwadów i centrum Stalowej Woli;
- linia PY z Pysznicy – od przystanku Pysznica Straż Pożarna, przez ulicę Wolności, Borek, Ziarny i osiedle Zasanie.
Wszystkie linie specjalne kończą trasę na przystanku Działkowa Oczko 02. Autobusy powrotne będą odjeżdżać z przystanku Działkowa Oczko 01. Dokładne godziny kursów można sprawdzić na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stalowej Woli.
STALOVE Festival 2026 odbędzie się od 4 do 6 września na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
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