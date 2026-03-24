Jeszcze przed Wielkanocą ma ruszyć budowa Parku Wodnego. Umowa podpisana

Dokument sygnowali prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny oraz prezes firmy Texom Krystian Woś. Budowa ma ruszyć jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Wymagający projekt wchodzi w etap realizacji

Prezydent miasta podkreślał, że to efekt wielu lat pracy i odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

- To dla nas bardzo ważny i radosny dzień. Na ten moment czekaliśmy długo i długo nad nim pracowaliśmy. Ten projekt zaczynał się od marzeń, ale też od realnych potrzeb mieszkańców Stalowej Woli. To właśnie te potrzeby są dla nas najważniejsze i to one stoją za realizacją tej inwestycji - mówił Lucjusz Nadbereżny.

Jak zaznaczył, Park Wodny ma być czymś więcej niż tylko basenem.

- To nie jest zwykły obiekt. To miejsce, które ma łączyć pokolenia, inspirować i budować dumę mieszkańców. Chcemy, aby każdy - od najmłodszych po seniorów - znalazł tu przestrzeń dla siebie. To będzie miejsce relaksu, sportu, ale też zdrowia i integracji - podkreślał prezydent.

Nowoczesny kompleks z unikalnymi atrakcjami

Planowany obiekt będzie bardzo rozbudowany. W jego skład wejdą m.in.:

- nowa hala basenowa z częścią rekreacyjną,

- baseny z falą i „rwącą rzeką”,

- strefa dla dzieci z wodnym placem zabaw i motywem „statku Stalowa Wola”,

- rozbudowana strefa SPA,

- baseny zewnętrzne po modernizacji,

- sale konferencyjne i przestrzeń biznesowa,

- unikalna w skali kraju tuba do nurkowania.

- Każdy element tego obiektu jest przemyślany i nawiązuje do tożsamości miasta. Chcemy, aby architektura i funkcjonalność tworzyły spójną całość, która będzie wizytówką Stalowej Woli - mówił prezydent.

Blisko 200 milionów złotych i duże dofinansowanie

Koszt inwestycji to ok. 194 mln zł brutto. Jak podkreślono, znaczną część stanowią środki zewnętrzne.

- To było ogromne wyzwanie finansowe, ale od początku zakładaliśmy, że maksymalnie wykorzystamy dostępne fundusze. Udało się pozyskać ponad 87 milionów złotych dofinansowania - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny.

Do znaczenia inwestycji odniósł się także poseł Rafał Weber.

- Podpisanie umowy to bardzo ważny moment. Od tej chwili gospodarzem inwestycji jest wykonawca. Życzę, żeby te 26 miesięcy minęło bez większych problemów. To największa inwestycja kubaturowa realizowana przez miasto, ale potrzebna. Stalowa Wola musi być miastem kompleksowym - nie tylko do pracy i nauki, ale też do odpoczynku i dbania o zdrowie - mówił.

Wsparcie samorządu województwa

Inwestycja otrzymała także znaczące dofinansowanie z poziomu województwa.

- To wyjątkowy projekt i bardzo ważny dzień. Gratuluję determinacji i wizji, bo ten obiekt na pewno będzie doceniany przez mieszkańców. Przekazujemy na ten cel rekordowe wsparcie - 57 milionów złotych - podkreślała Renata Knap.

Jak dodała, inwestycja ma służyć całym rodzinom: - To inwestycja w zdrowie, w integrację i w jakość życia mieszkańców. Dzieci będą mogły uczyć się pływać, seniorzy poprawiać swoją sprawność, a wszyscy korzystać z nowoczesnej infrastruktury na co dzień.

Wykonawca: „Zakasać rękawy i zaczynamy”

- To było trudne postępowanie, trwało wiele miesięcy, pojawiały się odwołania i wyjaśnienia, ale poradziliśmy sobie z tym sprawnie. Dziękuję całemu zespołowi za ogrom pracy - mówił Krystian Woś, prezes Texom.

Firma ma już doświadczenie w realizacji inwestycji w Stalowej Woli.

- To dla nas kolejne zadanie w tym mieście. Czujemy się tu jak u siebie i zrobimy wszystko, aby dotrzymać terminu. Podpisujemy umowę, zakasamy rękawy i zaczynamy - dodał.

Budowa a funkcjonowanie basenu

Miasto zapowiada, że w trakcie budowy obecna pływalnia będzie w miarę możliwości działać.

- Wymogiem przetargu było utrzymanie funkcjonowania basenu tak długo, jak się da. Prace będą prowadzone etapami. Dopiero w późniejszym etapie konieczne będzie czasowe wyłączenie obiektu - wyjaśniał prezydent.

Część zajęć na przykład dla dzieci może być przeniesiona do innych obiektów na terenie miasta jak żłobko-przedszkole przy ul. KEN.

Inwestycja dla mieszkańców i regionu

Park Wodny ma pełnić kilka funkcji jednocześnie - rekreacyjną, zdrowotną i biznesową.

- To inwestycja, która ma poprawić jakość życia mieszkańców, ale też przyciągać gości i rozwijać miasto. Stalowa Wola chce być miastem nowoczesnym, aktywnym i bez kompleksów - podsumował Lucjusz Nadbereżny.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy skorzystają z nowego Parku Wodnego za nieco ponad dwa lata.