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Stalowa Wola 13 lipca 2026

Jest przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w Stalowej Woli

Miasto ogłosiło przetarg na budowę otwartego zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej Bocznej. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w ramach projektu dotyczącego rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i przystosowania Stalowej Woli do skutków zmian klimatu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy zbiornik ma pomóc w przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych podczas intensywnych deszczy. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko lokalnych podtopień, a miejska kanalizacja deszczowa zostanie odciążona.

Inwestycja obejmuje budowę szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemności około 1770 metrów sześciennych. Powstaną także rurociągi doprowadzające i odprowadzające wodę, regulator przepływu, komory techniczne oraz nowa komora na kolektorze deszczowym wraz z przebudową części istniejącej infrastruktury.

W ramach zadania wykonane zostaną również droga dojazdowa i drogi serwisowe, separator oczyszczający wody opadowe oraz instalacja umożliwiająca pobór wody przez służby ratownicze. Konieczna będzie także przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją.

Obiekt zostanie ogrodzony, wyposażony w oświetlenie, monitoring z przyłączem światłowodowym oraz tablice informacyjne.

Zadanie jest dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać oferty do 29 lipca 2026 roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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