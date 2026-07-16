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2.3 / 5
Stalowa Wola 16 lipca 2026

Jest nowy prezes HSW

Od 16 lipca br. nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Huty Stalowa Wola S.A. jest Barbara Cena, dotychczasowa dyrektor finansowa spółki, a od czerwca br. p.o. prezesa zarządu. Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronach Huty.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Uchwałę o jej powołaniu podjęła Rada Nadzorcza HSW po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczęto je, gdy poprzedni prezes, Marek Karabuła, przeszedł do pracy w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zgłoszenia w konkursie można było składać do 14 lipca br., kiedy też nastąpiło otwarcie ofert kandydatów.

42-letnia Barbara Cena pracuje w zarządzie HSW od czerwca 2024 r. Obecnie, obok niej, zasiada w nim także Paweł Smogór, powołany 1 października 2025 r., na stanowisko członka zarządu ds. Produkcji i Logistyki Huty Stalowa Wola S.A.

Barbara Cena to pierwsza kobieta na stanowisku prezesa zarządu HSW S.A., odkąd w lipcu 1991 r. przekształcono ją w spółkę akcyjną. Jest piętnastym prezesem firmy.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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