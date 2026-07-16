Jest nowy prezes HSW

Uchwałę o jej powołaniu podjęła Rada Nadzorcza HSW po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczęto je, gdy poprzedni prezes, Marek Karabuła, przeszedł do pracy w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zgłoszenia w konkursie można było składać do 14 lipca br., kiedy też nastąpiło otwarcie ofert kandydatów.

42-letnia Barbara Cena pracuje w zarządzie HSW od czerwca 2024 r. Obecnie, obok niej, zasiada w nim także Paweł Smogór, powołany 1 października 2025 r., na stanowisko członka zarządu ds. Produkcji i Logistyki Huty Stalowa Wola S.A.

Barbara Cena to pierwsza kobieta na stanowisku prezesa zarządu HSW S.A., odkąd w lipcu 1991 r. przekształcono ją w spółkę akcyjną. Jest piętnastym prezesem firmy.