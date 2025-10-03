Jest decyzja środowiskowa dla S74 Opatów-Nisko

- Dzisiaj, 3 października, została wydana decyzja środowiskowa dla S74 na odcinku Opatów-Nisko. Co prawda, po 20 miesiącach opóźnienia, ale lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że pamiętamy rok 2012 i zaprzestanie prac przygotowawczych dla tego odcinka. To rząd Prawa i Sprawiedliwości powrócił do tej inwestycji, zapewniając oczywiście całe finansowanie. Także mam nadzieję, że kolejne etapy procesu będą realizowane zgodnie z harmonogramem, bo ta trasa, bo S74 jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju Podkarpacia, oczywiście naszej ziemi, ziemi stalowowolskiej, niżańskiej i tarnobrzeskiej. Tak dla S74 - poinformował poseł Rafał Weber.

Cały odcinek Opatów-Nisko będzie miał około 73 km długości i przebiegał będzie przez województwo świętokrzyskie i podkarpackie:

- niemal 29 km przez woj. świętokrzyskie (cztery gminy): Miasto i Gmina Opatów, Gmina Lipnik, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec,

- ponad 44 km przez woj. podkarpackie (siedem gmin): Miasto Tarnobrzeg, Gmina Gorzyce, Miasto Stalowa Wola, Gmina Zaleszany, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Pysznica, Gmina i Miasto Nisko.

Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostęp do niej odbywać się będzie przez węzły. Nowa droga ekspresowa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz odciążony zostanie lokalny układ komunikacyjny. Jednocześnie projektowana trasa zapewni komfortowy i szybki przejazd wszystkim kierowcom.

Trochę historii

Prace przygotowawcze dla S74 rozpoczęły się w latach 2010-2011. Pierwszym etapem było Studium korytarzowe, w którym analizowano siedem wariantów przebiegu drogi. Do dalszych prac wybrano trzy warianty. W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Program Inwestycji, co umożliwiło kontynuację przygotowań obejmujących Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie Koncepcji programowej wraz z badaniami geologicznymi oraz badaniami archeologicznymi.

Podczas opracowywania dokumentacji odbywały się spotkania informacyjne w każdej gminie. Uwagi społeczne, możliwe do wprowadzenia ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i ekonomicznych, zostały uwzględnione w STEŚ.

21 października 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU), a 16 listopada 2022 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczęła postępowanie. Jako wariant preferowany wskazano wariant społeczny (W5), który rozpoczyna się w rejonie miejscowości Okalina i kontynuuje obwodnicę Opatowa. Trasa przebiega m.in. przez Lipnik, Obrazów, Samborzec, przekracza Wisłę na południe od Ostrołęki i wchodzi na teren woj. podkarpackiego między Sielecem a Zakrzowem.

Droga minie Tarnobrzeską SSE, Gorzyce, Zaleszany, Turbię i okolice lotniska. Następnie przecina rzekę San, prowadzi przez Radomyśl nad Sanem, Pysznicę, Stalową Wolę i Kłyżów, kończąc się na węźle Zapacz, łącząc z S19.

Decyzja środowiskowa

Decyzja DŚU, wydana przez RDOŚ w Rzeszowie w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach, zatwierdza przebieg drogi oraz rozwiązania ograniczające jej wpływ na środowisko. Określa m.in. lokalizację ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ochrony wód, nasadzeń zieleni oraz nadzoru przyrodniczego i archeologicznego. Uzyskanie decyzji jest niezbędne do przejścia do kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Najkrótsze połączenie z centrum Polski

S74 rozpocznie się od skrzyżowania z S12 w Kozeninie (między Sulejowem a Opocznem), gdzie połączy się z autostradą A1 i S8. Po realizacji inwestycji nowa trasa znacząco skróci dojazd z centrum Polski na Podkarpacie. Odcinek w woj. łódzkim jest w przygotowaniu, a część w woj. świętokrzyskim do Opatowa jest już w realizacji.