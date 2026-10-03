Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy

Zgodnie z opublikowanym planem w sezonie 2026/2027 odbędzie się osiem polowań zbiorowych. Szczególnie istotne dla mieszkańców Niska są trzy październikowe terminy - 4, 11 i 18 października. Polowania będą wówczas prowadzone w obwodzie nr 13 PK, na terenach nad rzeką San w gminach Nisko i Pysznica.

Pierwsze polowanie, 4 października, zaplanowano w godz. 7.30–14.00. W dwie kolejne niedziele - 11 i 18 października - polowania mają odbywać się od 8.00 do 14.00.

Następne terminy wyznaczono na 24 października, 22 listopada, 6 i 20 grudnia 2026 roku oraz 3 stycznia 2027 roku. Będą one dotyczyły m.in. lasów państwowych na terenie gmin Pysznica i Jarocin, a także rejonów Kniei-Słomianej, Maziarni i Studzieńca.

Informacja może być szczególnie ważna dla osób, które w jesienne weekendy wybierają się do lasów lub nad San. Przed wyjściem warto sprawdzić, czy na danym terenie nie jest w tym czasie prowadzone polowanie zbiorowe.