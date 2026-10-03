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Fot. Pixabay
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Nisko Pysznica Jarocin 3 października 2026

Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy

Koło Łowieckie „Bażant” w Nisku opublikowało plan polowań zbiorowych na sezon 2026/2027. Pierwsze z nich zaplanowano już na niedzielę, 4 października. W kolejnych miesiącach myśliwi pojawią się m.in. na terenach nad Sanem oraz w lasach w gminach Pysznica i Jarocin.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zgodnie z opublikowanym planem w sezonie 2026/2027 odbędzie się osiem polowań zbiorowych. Szczególnie istotne dla mieszkańców Niska są trzy październikowe terminy - 4, 11 i 18 października. Polowania będą wówczas prowadzone w obwodzie nr 13 PK, na terenach nad rzeką San w gminach Nisko i Pysznica.

Pierwsze polowanie, 4 października, zaplanowano w godz. 7.30–14.00. W dwie kolejne niedziele - 11 i 18 października - polowania mają odbywać się od 8.00 do 14.00.

Następne terminy wyznaczono na 24 października, 22 listopada, 6 i 20 grudnia 2026 roku oraz 3 stycznia 2027 roku. Będą one dotyczyły m.in. lasów państwowych na terenie gmin Pysznica i Jarocin, a także rejonów Kniei-Słomianej, Maziarni i Studzieńca.

Informacja może być szczególnie ważna dla osób, które w jesienne weekendy wybierają się do lasów lub nad San. Przed wyjściem warto sprawdzić, czy na danym terenie nie jest w tym czasie prowadzone polowanie zbiorowe.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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