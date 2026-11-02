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Stalowa Wola 2 listopada 2026

Jesienne lampiony ze słoików

Pomysł na kreatywne spędzenie niedzielnego popołudnia? Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na kolejne rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Tym razem uczestnicy przygotują jesienne lampiony ze słoików, które ozdobią naturalnymi materiałami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zamiast wyrzucać szyszki, drobne gałązki czy inne jesienne skarby, będzie można wykorzystać je do stworzenia własnych dekoracji. Podczas zajęć zwykłe słoiki zamienią się w oryginalne lampiony, które wprowadzą do domów ciepły nastrój i rozświetlą długie jesienne wieczory.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 8 listopada, o godz. 15 w sali edukacyjnej MDK w Stalowej Woli.

Udział kosztuje 25 zł od osoby. W cenę biletu wliczone są wszystkie potrzebne materiały i narzędzia. Bilety można kupić w kasie MDK oraz przez internet na stronie mdkstalowawola.bilety24.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą uczestniczyć w warsztatach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Organizatorzy przypominają również, że bilety nie podlegają zwrotowi.

To propozycja dla rodzin, które chcą spędzić czas razem, pobudzić wyobraźnię i wrócić do domu z własnoręcznie wykonaną jesienną ozdobą.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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