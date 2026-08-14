Jesienna akcja szczepienia lisów

Szczepienie obejmie całe województwo. Przynęty ze szczepionką będą zrzucane z samolotów, z pominięciem terenów zabudowanych i zbiorników wodnych. W pobliżu osiedli ludzkich szczepionki będą natomiast wykładane ręcznie.

Przynęta ma postać niewielkiego pakietu wydzielającego charakterystyczny zapach. W środku znajduje się pojemnik z płynną szczepionką. Preparat jest przeznaczony dla lisów rudych oraz jenotów.

Weterynaria apeluje, żeby nie dotykać znalezionych przynęt i nie zabierać ich do domu. Jeśli człowiek lub zwierzę domowe będzie miało z nią kontakt, należy zachować ostrożność.

W przypadku dotknięcia przynęty przez człowieka miejsce kontaktu trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem. Jeżeli doszło do kontaktu ze szczepionką znajdującą się wewnątrz przynęty, konieczna jest konsultacja lekarska.

Szczególną uwagę powinni zwrócić właściciele psów i kotów. W trakcie akcji oraz przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się, aby na terenach objętych szczepieniem zwierzęta mięsożerne były trzymane w zamknięciu.

W tym samym okresie zalecane jest również wstrzymanie się od polowań na terenach, gdzie prowadzona będzie akcja.

Jesienne szczepienie lisów jest częścią prowadzonego cyklicznie programu zwalczania wścieklizny na terenie województwa podkarpackiego.