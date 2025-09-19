Miesięcznik
19 września 2025

Jesienna akcja dustnych szczepień lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach września 2-11 października 2025 roku jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy rude oraz jenoty azjatyckie.

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informujemy, że:
- przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez łudzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
- w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
- kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
- w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

