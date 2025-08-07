Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Nisko
Nisko 7 sierpnia 2025

„Jelonek” na służbie! Nowy wóz strażacki trafił do OSP Zarzecze

W niedzielę, 3 sierpnia, podczas rodzinnego pikniku „Dzień dziedzictwa wsi Zarzecze”, miało miejsce uroczyste przekazanie nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowoczesny mercedes trafił do jednostki dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę i Miasto Nisko, współfinansowanemu ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Całość przedsięwzięcia nosiła nazwę: „Podniesienie efektywności działania systemu ratownictwa, przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych na terenie gminy i miasta Nisko”.

Zakup pojazdu i specjalistycznego sprzętu kosztował łącznie blisko 730 tys. zł, z czego aż 586 tys. zł stanowiło dofinansowanie. Sam wóz strażacki, wraz z wyposażeniem, wyceniono na 599 600 zł. Dodatkowo druhowie otrzymali m.in. aparaty powietrzne, radiotelefony, pompy, węże strażackie oraz nowoczesny namiot ratowniczy o łącznej wartości ponad 130 tys. zł.

Symbolicznego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego na ręce prezesa OSP Zarzecze, Andrzeja Webera, dokonał burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Konrad Krzyżak. Wydarzeniu towarzyszyła liczna reprezentacja samorządowców i przedstawicieli służb mundurowych. Obecni byli m.in. poseł na Sejm RP Rafał Weber, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, a także zastępcy burmistrza, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele PSP i OSP z regionu.

Nowy wóz nie tylko zyskał kluczyki, ale też... imię. W rolę „rodziców chrzestnych” pojazdu wcielili się Barbara Weber i radny Bogdan Rodzeń, którzy nadali mu nazwę „Jelonek”.

