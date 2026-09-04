Jeleń z hat-trickiem, Zawisza z punktem

Spotkaniu rozgrywane na murawie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej dostarczyło mnóstwo emocji i miało dwóch bohaterów; już wymienionych na wstępie. Obchodzącego w dniu meczu 23-urodziny Jakuba Jelenia oraz o rok od niego starszego Michała Staniaka.

Napastnik „Stalówki” zanotował hat-tricka, zdobył dla swojego zespołu wszystkie bramki, natomiast stoper przyjezdnych, strzelił dla Zawiszy drugiego i trzeciego gola - obydwa po kapitalnych „główkach”. W pierwszej połowie padły dwie bramki. Po rzucie rożnym piłkę skierował głową do bramki Jeleń. W 42. minucie, po składnej kontrze wyrównał Sebastian Rak. Chwilę wcześniej za drugą żółta kartkę „wyleciał” z boiska Mateusz Stępień i od tego momentu Zawisza grał w osłabieniu.

Na początku drugiej połowy Stal ponownie objęła prowadzenie i ponownie na listę strzelców wpisał się Jeleń. Syn byłego reprezentanta Polski, napastnika m.in. Wisły Płock i francuskiego Auxerre raz jeszcze zmusił do kapitulacji bramkarza Zawiszy. W 59. minucie, po zagraniu piłki od Dariusza Kamińskiego, popisał się celnym, płaskim uderzeniu, po którym futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku.

W tym momencie wydawało się, że już jest „posprzątane”. Stal prowadziła 3:1 i grała w przewadze. Ale inne zdanie na ten temat miał trener Zawiszy, Adrian Stawski. Po stracie trzeciej bramki dokonał w swoim zespole trzech zmian i nowi piłkarze poderwali swoich kolegów do ataku. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już w 63. minucie, celnie po kapitalnej centrze Michała Cywińskiego „główkował” Mikołaj Staniak. 23-letni, rosły obrońca Zawiszy raz jeszcze uprzedził swojego imiennika, bramkarza Stali Mikołaja Smyłka. Było to w 77. minucie, a tym który dogrywał mu piłkę na głową był znowu Cywiński.

Więcej goli widownia nie oglądała, mimo że do ostatniego gwizdka arbitra obie drużyny atakowały.

Stal Stalowa Wola - Zawisza Bydgoszcz 3:3 (1:1)

1-0 Jeleń (20)

1-1 Rak (42)

2-1 Jeleń (47)

3-1 Jeleń (59)

3-2 Staniak (63)

3-3 Staniak (77)

Stal: Smyłek - Czerwik (80 Rogalski), Kwapisz, Furtak, Chrzanowski - Śliwa (90 Tomalski). Kamiński (71 Hebel), Nongo, Żyra (71 Radecki), Zaucha - Jeleń (71 Wolny).

Zawisza: Oczkowski - Nowak (62 Strzyżewski), Golak, Staniak, Juśkiewicz - Kuśmierczyk (62 Bogusiewicz), Kanach (62 Cywiński), Szumilas, Kona (36 Rak), Stępień - Kozłowski (85 Maciej Mas).

Sędziował Piotr Szypuła (Bielsko-Biała).

Żółte kartki: Nongo, Chrzanowski - Staniak, Stępień, Kozłowski, Cywiński.

Czerwona kartka: Mateusz Stępień (29. minuta - druga żółta).