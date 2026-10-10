Jeleń ustrzelił hat-tricka - Stal wygrała ze Śląskiem

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. W 25. minucie Kamiński zagrał z boku piłkę w pole karne do Śliwy, a ten przedłużył jej lot, wprost pod nogi Jelenia, który nie mógł zmarnować tak pięknego prezentu. Dostawił nogę na czwartym metrze i za moment na tablicy świetlnej pojawiła się przy Stali jedynka…

Dziesięć minut po przerwie Stal podwyższyła prowadzenie. Kamiński ponownie dośrodkował z prawej strony, Muszyński nie sięgnął piłki a stojący za nim Jeleń głową dopełnił z czterech metrów formalności

W 64. minucie Śląsk zdobył kontaktową bramkę. Adrian Żulewski wrzucił futbolówkę z lewej strony, a Chrzanowski… wyłożył ją Juniorowi Nsangou i Kameruńczyk posiadający także polskie i angielskie obywatelstwo huknął z 10 metrów pod poprzeczkę. Zespół z Wrocławia złapał wiatr w żagle i… stracił trzecią bramkę. Po błędzie Dominika Klinta, który oddał piłkę Stali i dośrodkowaniu Kamińskiego, Jeleń po raz trzeci w tym dniu, po raz drugi głową umieścił piłkę w bramce rywali.

W 83. minucie odżyły nadzieję Śląska, bo po centrze z rogu, pięknym, mocnym, co najważniejsze celnym uderzeniem z głowy z okolic 11-12 metrów popisał się Hubert Muszyński. Goście nacierali do końca - sędzia przedłużył mecz o sześć minut - ale nie zdołali doprowadzić do wyrównania, a mało co sami straciliby czwartego gola, po kąśliwym uderzeniu Maksymiliana Hebla.

Stal Stalowa Wola - Śląsk II Wrocław 3:2

1-0 Jeleń (25), 2-0 Jeleń (55), 2-1 Nsangou (64), 3-1 Jeleń (68), 3-2 Muszyński (83)

Stal: Smyłek - Zaucha, Furtak, Chrzanowski, Grabowski - Kamiński (84 Nongo), Śliwa (70 Radecki), Nawrocki (84 Saj), Hebel, Rogalski (90 Czerwik) - Jeleń (84 Wolny).

Śląsk: Klint - Wołosowski (62 Rozum), Muszyński, Rygiel, Żulewski - Borys (53 Kobelczuk), Markowski, Sokołowski (62 Danielewicz), Nsangou, Coulibaly (76 Mazan) - Stangret (62 Warchoł).

Sędziował Dawid Wiśniewski (Olsztyn).

Żółte kartki: Jeleń - Sokołowski, Wołosowski, Mazan.

Fot. Daniel Tracz - fotografia