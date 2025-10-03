Jedziemy! Dzisiaj start rajdu Baja Carpathia Stalowa Wola 2025

W piątek, wieczorem o godz. 20 odbędzie się w galerii VIVO konferencja prasowa, po której nastąpi ceremonia startu. Prawdziwe ściganie rozpocznie się w sobotę 4 października, gdzie uczestnicy rajdu będą musieli się dwukrotnie zmierzyć z 77 kilometrowym odcinkiem na poligonie w Nowej Dębie. Start już o godz. 6.30 z parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego z ul. Orzeszkowej.W niedzielę organizatorzy przygotowali trzy odcinki specjalne, dwukrotnie przejeżdżane. Pierwszy w Nowej Dębie, a OS 4 i OS 5 w Gościeradowie - na torze Adrenalina Moto Park. Wejście/wjazd dla kibiców na teren poligonu w Nowej Dębie będzie wzbroniony, natomiast będzie można zobaczyć wszystkie załogi w niedzielę w Gościeradowie.Baja Carpathia jest przedostatnią rundą m.in. Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, więc na starcie stanie cała rankingowa czołówka, by walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej.

Jedną z gwiazd rajdu będzie Krzysztof Hołowczyc, który w swoim BMW X3 wspólnie z Łukaszem Kurzeją rywalizować będą w klasie Ultimate T 1 FIA, a najgroźniejszymi ich rywalami będzie małżeństwo Julita i Michał Małuszyńscy (Mini John Cooper Works Rally Plus) oraz Włodzimierz Grajek z Michałem Goleniowskim (Toyota Hilux).Ogółem do rajdu zgłosiło się 66 załóg. W klasie Utility Terrain Vehicle (UTV), a więc w rywalizacji pojazdów przypominających dwuosobowe quady z klatką bezpieczeństwa zobaczymy dwie załogi ze Stalowej Woli: Grzegorza Urbanika z pilotem Dominikiem Brzozowskim (nr 412 Can AM Maverick X3) i Adama Gońskiego z Michałem Małkiem (nr 605 Can AM Maverick R). Meta rajdu, ceremonia nagrodzenia najlepszych załóg, w niedzielę, 5 lipca ok. godz. 16 na parkingu przed galerią VIVO w Stalowej Woli. Grzegorz Urbanik (z prawej) i Dominik Brzozowski

Adam Goński - reprezentant Automobilklubu Doliny Sanu w Stalowej Woli, głównego organizatora rajdu