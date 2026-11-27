HSW ma nową malarnię. Była koniecznością, gdyż produkcja zbrojowni rośnie i ta tendencja długo się jeszcze utrzyma. Produkcja wozów bojowych jest coraz bardziej zautomatyzowana. Najpierw HSW zainwestowała w roboty spawalnicze, teraz w lakiernicze.

- Automatyzacja jest naturalnym procesem, który zmienia firmę, nie powodując przy tym szkód społecznych – mówi Adam Leszkiewicz. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy m.in. HSW, do Stalowej Woli przyjechał prosto z Litwy, gdzie sprzedawał Pioruny. Na otwarciu nowej linii w Hucie była też wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul i był list od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wszyscy wszak czekają na nowe Kraby i Borsuki, a te są już malowane barwami ochronnymi na nowej, całkowicie zautomatyzowanej linii.

Kosztowała 30 mln. zł, a na jej urządzenie HSW dostała 24,8 mln. zł z Krajowego Planu Odbudowy. Grzegorz Kalawski, dyrektor Biura Inwestycji HSW mówi o pierwszym na taką skalę zastosowaniu automatów lakierniczych w zakładzie przemysłowym. Roboty włoskiej Lesty pracują w kabinach zbudowanych przez łódzki Blastron. Wszystko uzupełnia system mieszania i dozowania farb firmy Sames. Pełna automatyzacja. Tym ciekawsza, że roboty lakiernicze uczą się swojej pracy od operatorów. Wystarczy raz pokazać, a automat powtórzy operację tysiące razy skracając czas jej trwania i oszczędzając materiał.

- Zysk finansowy jest ważny, ale roboty mają przede wszystkim służyć ergonomii i bezpieczeństwu pracowników – mówi Barbara Cena, prezes HSW. Roboty nie zredukują miejsc pracy, a wręcz wpłyną na zwiększenie etatów, ale już innych. Partnerami dla automatów, muszą być dobrze wykwalifikowani autoamtycy, którzy w HSW zawsze znajdą pracę.