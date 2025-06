Jednogłośne poparcie dla burmistrza Ulanowa

– Moja działalność w ostatnim czasie została doceniona również przez radnych Rady Miejskiej w Ulanowie. Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium zakończyło się jednogłośnie, za co panu przewodniczącemu i wszystkim radnym bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie dodatkowy bodziec do jeszcze bardziej efektywnego działania – powiedział burmistrz Stanisław Garbacz.

Jak podkreślił włodarz, dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 102 procent, co oznacza, że gmina pozyskała więcej środków niż pierwotnie zakładano. Wydatki natomiast wykonano w 89 procentach, co – jak wyjaśnia burmistrz – wynikało z przyczyn niezależnych od samorządu.

– Niektóre firmy realizujące nasze inwestycje rozpoczęły prace z opóźnieniem. Przykładowo w przypadku Gminnego Centrum Kultury czy remontowanego Ośrodka Zdrowia w Kurzynie planowaliśmy większe zaawansowanie robót, ale ostatecznie nie udało się ich zrealizować w zakładanym zakresie – dodał Garbacz.

Jednogłośne poparcie Rady Miejskiej to potwierdzenie skutecznego zarządzania oraz kontynuacji strategicznych działań na rzecz rozwoju gminy.