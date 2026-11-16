Jedna Stal się potknęła, inna to wykorzystała

15. kolejka
Podlesianka Kamień - Sokół Kamień 0:3 (0:0)
Podstawek 71, Łukasik 79, Marut 90+3
Stal II Stalowa Wola - Olimpia Pysznica 1:2 (0:2)
Błażejowicz 90+2 samob. - A.Golik 15, Samulak 26
ŁKS Łowisko - Stal Gorzyce 2:0 (0:0)
Leja (51), Mytych (53)
Siarka II - Tanew Wólka Tanewska 3:4 (1:2)
Zawół 18, Skrok 28, 87 - Nowak 10, 16, Siedler 62, Siembda 89
Sparta Jeżowe - Słowianin Grębów 2:5 (0:5)
Szymecki 59, Misiak 80 - Ivakhnenko 3, 18, 40, Marut 42, Nieradka 44
Czarni Lipa - Stal Nowa Dęba 0:5 (0:2)
Tereszkiewicz 27, Mucha 44, Głód 55, 74, Stypa 73
Truck Kotowa Wola - Unia Nowa Sarzyna 0:2 (0:1)
Madej 49, Hanejko (90)
LZS Zdziary - Łęg Stany 2:3 (2:0)
Marchut 21, Sobiło 33 - Tofilski 25, Janiec 70, Kobylarz 85,
Najlepsi strzelcy: 18 - Kostiantyn Ivakhnenko (Słowianin), 14 - Serhii Kvaterniuk (Sokół), 12 - Marek Głód (Stal Nowa Dęba), 9 - Viacheslav Kvaterniuk (Łęg), Patryk Marut (Słowianin), 8 - Modou Keita (Stal II SW), Bartosz Zawół (Siarka II).
Tabela za 90minut.pl
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