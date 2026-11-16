16 listopada 2026

Jedna Stal się potknęła, inna to wykorzystała

Za nami pierwsza runda w stalowowolskiej „okręgówce”. Na pierwszym miejscu w tabeli kończy ją Sokół Kamień, który mistrzostwo jesieni zapewnił sobie już wcześniej, a wicemistrzem została Stal Nowa Dęba. Rezerwy Stali Stalowa Wola spadły na 4 miejsce, a pomogła im w tym Olimpia, wygrywając w Stalowej Woli 2:1. Drużyna z Pysznica jest jedyną, która nie przegrała na wyjeździe: 5 zwycięstw, 2 remisy (br. 19:9). Królem strzelców na półmetku rozgrywek jest Kostiantyn Ivakhnenko ze Słowianina.