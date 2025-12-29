29 grudnia 2025

Jedenastka jesieni 4 ligi podkarpackiej bez piłkarzy Sokoła Nisko, Stali Gorzyce i ŁKS Łowisko

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłosił najlepszą jedenastkę rundy jesiennej IV ligi podkarpackiej sezonu 2025/2026 wybraną głosami internautów. Znalazło się w niej o trzech piłkarzy Czarnych 1910 Jasło i JKS Jarosław, dwóch z Karpat Krosno, a po jednym z Ekoballu Stali Sanok, Igloopolu Dębica i Legionu Pilzno.