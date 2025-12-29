Miesięcznik
Osiedle Leśna
29 grudnia 2025

Jedenastka jesieni 4 ligi podkarpackiej bez piłkarzy Sokoła Nisko, Stali Gorzyce i ŁKS Łowisko

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłosił najlepszą jedenastkę rundy jesiennej IV ligi podkarpackiej sezonu 2025/2026 wybraną głosami internautów. Znalazło się w niej o trzech piłkarzy Czarnych 1910 Jasło i JKS Jarosław, dwóch z Karpat Krosno, a po jednym z Ekoballu Stali Sanok, Igloopolu Dębica i Legionu Pilzno.

Wśród wyróżnionych zabrakło zawodników drużyn reprezentujących w 4 lidze podkarpackiej podokręg Stalowa Wola, a więc Sokoła Nisko, Stali Gorzyce oraz ŁKS Łowisko.

Oto Najlepsza Jedenastka według Podkarpackiego ZPN:

Bramkarz: Jakub Dutka (Czarni Jasło)

Obrońcy: Jan Kozłowski (Igloopol), Dariusz Brągiel (Czarni Jasło), Maksymilian Kiełb (Karpaty)

Pomocnicy: Fabian Gacek (Ekoball Stal), Andreja Prokić (JKS Jarosław), Adrian Nowak (Czarni Jasło), Wojciech Reiman (JKS Jarosław)

Napastnicy: Jaba Pkhakadze (JKS Jarosław), D’Alessandro Jimenez Plazas (Karpaty), Jakub Stróżik (Legion Pilzno)

