Jedenastka jesieni 4 ligi podkarpackiej bez piłkarzy Sokoła Nisko, Stali Gorzyce i ŁKS Łowisko

Wśród wyróżnionych zabrakło zawodników drużyn reprezentujących w 4 lidze podkarpackiej podokręg Stalowa Wola, a więc Sokoła Nisko, Stali Gorzyce oraz ŁKS Łowisko.
Oto Najlepsza Jedenastka według Podkarpackiego ZPN:
Bramkarz: Jakub Dutka (Czarni Jasło)
Obrońcy: Jan Kozłowski (Igloopol), Dariusz Brągiel (Czarni Jasło), Maksymilian Kiełb (Karpaty)
Pomocnicy: Fabian Gacek (Ekoball Stal), Andreja Prokić (JKS Jarosław), Adrian Nowak (Czarni Jasło), Wojciech Reiman (JKS Jarosław)
Napastnicy: Jaba Pkhakadze (JKS Jarosław), D’Alessandro Jimenez Plazas (Karpaty), Jakub Stróżik (Legion Pilzno)
