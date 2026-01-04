Miesięcznik
W meczu z Dzikami Mielec najwięcej punktów zdobył Maksymilian Wojanowicz
Stalowa Wola 4 stycznia 2026

Jedenaste zwycięstwo z rzędu młodzików Stali Stalowa Wola

Kolejną wygraną w rozgrywkach ligowych zanotowali młodzicy Stali Stalowa Wola. W sobotę, podopieczni trenera Jacka Wojtanowicza nie dali u siebie żadnych szans Dzikom Mielec. Było to jedenaste z rzędu zwycięstwo „zielono-czarnych” w podkarpackiej lidze U-13.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Następna kolejka zaplanowana jest na 10 stycznia. Stal zagra na wyjeździe z AZS Jarosław. Będzie to szczególna podróż dla trenera Jacka Wojtanowicza, który przed laty, będąc zawodnikiem, reprezentował przez pewien czas Znicz Jarosław. Faworyta meczu wskazywać nie trzeba. W pierwszym meczu, lider ze Stalowej Woli rozgromił w domu AZS 129:27.

Także na wyjeździe, z UKS Basket 15 Przemyśl zagra w 12. kolejce druga nasza drużyna, Kuźnia Koszykówki. W pierwszym spotkaniu obydwu drużyn górą był wicelider z Przemyśla, wygrywając w Stalowej Woli 86:21.

U-13

STAL STALOWA WOLA - DZIKI MIELEC 75:35 (21:6, 18:6, 16:15, 20:8)

STAL: M.Wojtanowicz 20, K.Zając 19, Małek 12, M.Malecki 12, Sokal 3, Chojnacki 2, Skowronek 2, Torba 2, Litowczuk 2, Folta 1, P.Wojtanowicz, M.Zakrzewski, Janowski, Czerwiński.

Dla Dzików najwięcej punktów: Jordan 12, Rzeszutek 6, Pilch 6

Tabela za podkarpackikosz.com.pl

