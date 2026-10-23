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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 23 października 2026

Jeden zgłosił się sam, pozostali zostali zatrzymani

Trzy osoby poszukiwane do odbycia kary więzienia zatrzymali w ostatnich dniach policjanci z powiatu stalowowolskiego. Wśród nich był 29-latek, który sam zgłosił się na policję. Ma do odbycia najdłuższą karę - rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Mężczyzna był poszukiwany w związku ze skazaniem za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sam poinformował dyżurnego jednostki, że jest osobą poszukiwaną.

Kolejnego zatrzymania dokonali funkcjonariusze z posterunku w Zaklikowie. 51-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Za uszkodzenie ciała ma odbyć zastępczą karę 100 dni pozbawienia wolności.

Trzeci z mężczyzn, 48-latek, został zatrzymany przez policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego w Stalowej Woli. Za niealimentację trafi do zakładu karnego na 140 dni.

Policja przypomina, że funkcjonariusze na bieżąco ustalają miejsca pobytu osób poszukiwanych i doprowadzają je do odbycia zasądzonych kar.

Źródło: KPP Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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