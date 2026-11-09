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Stalowa Wola Zaleszany 9 listopada 2026

Jeden miał prawie 3 promile, drugi ponad 1,5. Obaj wsiedli za kierownicę

Dwa przypadki jazdy po alkoholu odnotowali w ostatnich dniach stalowowolscy policjanci. W obu sytuacjach zareagowali świadkowie, którzy nabrali podejrzeń, że kierowcy mogą być pijani. Jak się okazało, nie pomylili się.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w piątek, 6 listopada, przed godz. 15 w Stalowej Woli. Policja dostała zgłoszenie o kierowcy Hyundaia, który podjechał pod jeden ze sklepów. Świadkowie podejrzewali, że mężczyzna jest pijany i zablokowali mu możliwość dalszej jazdy. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, 36-latek zdążył już oddalić się z parkingu. Policjanci odnaleźli go jednak i sprawdzili alkomatem. Wynik? Blisko 3 promile alkoholu.

Kolejna interwencja miała miejsce w niedzielę, 8 listopada, w Turbi. Tym razem uwagę świadków zwrócił kierowca Renault zaparkowanego przed sklepem. Podejrzewając, że mężczyzna może być nietrzeźwy, uniemożliwili mu wyjazd z parkingu i wezwali policję.

Za kierownicą siedział 77-latek. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Obaj mężczyźni będą teraz odpowiadać przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi im do 3 lat więzienia.

Źródło: KPP Stalowa Wola

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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