Jeden był pijany, drugi nie miał uprawnień

W piątek (26 czerwca) po godz. 13 na ul. Komisji Edukacji Narodowej do kontroli zatrzymano 45-letniego kierowcę Audi. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna prowadził pojazd pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Z kolei w niedzielę (28 czerwca) po godz. 19 funkcjonariusze policji interweniowali w gminie Zaleszany po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Opla, który mógł być nietrzeźwy. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia – 37-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Obaj mieszkańcy powiatu stalowowolskiego odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa.

Źródło: KPP w Stalowej Woli