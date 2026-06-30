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Stalowa Wola Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany 30 czerwca 2026

Jeden był pijany, drugi nie miał uprawnień

37-letni kierowca Opla miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a 45-latek prowadził Audi mimo cofniętych uprawnień. Obaj mieszkańcy powiatu stalowowolskiego usłyszą zarzuty.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W piątek (26 czerwca) po godz. 13 na ul. Komisji Edukacji Narodowej do kontroli zatrzymano 45-letniego kierowcę Audi. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna prowadził pojazd pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Z kolei w niedzielę (28 czerwca) po godz. 19 funkcjonariusze policji interweniowali w gminie Zaleszany po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Opla, który mógł być nietrzeźwy. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia – 37-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Obaj mieszkańcy powiatu stalowowolskiego odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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