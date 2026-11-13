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Ferro
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Nisko 13 listopada 2026

Jechał za szybko, a nie powinien wsiadać za kierownicę

Niżańscy policjanci zatrzymali do kontroli 38-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do kontroli doszło podczas patrolu policjantów. Funkcjonariusze szybko ustalili, że kierowca nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd, którym się poruszał, zabezpieczono.

Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. 38-latek został skazany na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policja przypomina, że zarówno prowadzenie samochodu mimo cofniętych uprawnień, jak i łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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