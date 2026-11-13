Jechał za szybko, a nie powinien wsiadać za kierownicę

Do kontroli doszło podczas patrolu policjantów. Funkcjonariusze szybko ustalili, że kierowca nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd, którym się poruszał, zabezpieczono.

Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. 38-latek został skazany na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policja przypomina, że zarówno prowadzenie samochodu mimo cofniętych uprawnień, jak i łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem.