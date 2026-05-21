Jechał rowerem mając niemal 4 promile

Mężczyzna zwrócił uwagę patrolujących okolicę funkcjonariuszy swoim niepewnym stylem jazdy. Kontrola drogowa szybko wyjaśniła sytuację - badanie alkomatem wykazało blisko 4 promile alkoholu. Policjanci nie dopuścili do dalszej jazdy rowerzysty.

Choć wielu osobom jazda rowerem po alkoholu wydaje się mniej niebezpieczna niż prowadzenie samochodu, policja przypomina, że nietrzeźwi rowerzyści również stwarzają realne zagrożenie na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego wypadku, zwłaszcza w konfrontacji z innymi uczestnikami ruchu.

40-latek za swoje zachowanie otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozsądek i trzeźwość - niezależnie od tego, czy wsiadamy za kierownicę samochodu, czy na rower.