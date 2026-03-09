Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas kontroli drogowej prowadzonej przez stalowowolską drogówkę. Policjanci zatrzymali kierującego oplem, który w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 35-letni mieszkaniec Lublina nie powinien w ogóle siadać za kierownicą. Mężczyzna miał aż trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a dodatkowo cofnięte uprawnienia do kierowania.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jego sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

6 marca mężczyzna stanął przed sądem w Stalowej Woli. Zapadł nieprawomocny wyrok - 35-latek został skazany na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.