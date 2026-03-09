Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 marca 2026

Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia

35-letni kierowca opla został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego ze Stalowej Woli. Jak się okazało, mężczyzna prowadził samochód mimo trzech obowiązujących go sądowych zakazów kierowania pojazdami. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas kontroli drogowej prowadzonej przez stalowowolską drogówkę. Policjanci zatrzymali kierującego oplem, który w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 35-letni mieszkaniec Lublina nie powinien w ogóle siadać za kierownicą. Mężczyzna miał aż trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a dodatkowo cofnięte uprawnienia do kierowania.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jego sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

6 marca mężczyzna stanął przed sądem w Stalowej Woli. Zapadł nieprawomocny wyrok - 35-latek został skazany na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Nisko
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Nisko
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Do Warszawy jeździł od dawna
Stalowa Wola
Do Warszawy jeździł od dawna
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Stalowa Wola
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Stalowa Wola
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Historia Turbi na kartach książek
Stalowa Wola
Historia Turbi na kartach książek
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu