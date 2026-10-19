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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 19 października 2026

Jechał mimo dożywotniego zakazu

49-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego wsiadł za kierownicę Volvo, mimo że od ponad 10 lat obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany przez stalowowolskich policjantów. Grozi mu do 5 lat więzienia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do kontroli drogowej doszło w czwartek, 15 października, przed godz. 10. Funkcjonariusze ruchu drogowego sprawdzili kierowcę Volvo w policyjnych systemach. Wtedy okazało się, że mężczyzna ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

49-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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