Jechał mimo dożywotniego zakazu

Do kontroli drogowej doszło w czwartek, 15 października, przed godz. 10. Funkcjonariusze ruchu drogowego sprawdzili kierowcę Volvo w policyjnych systemach. Wtedy okazało się, że mężczyzna ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

49-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Stalowej Woli