Jechał hulajnogą elektryczną po alkoholu. Dostał 2500 zł mandatu

Do kontroli doszło 1 sierpnia przy ul. Lipowej w Stalowej Woli. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas patrolu zwrócili uwagę na mężczyznę poruszającego się hulajnogą i postanowili sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Badanie alkomatem wykazało, że 29-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Za jazdę hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych.

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna, podobnie jak inne środki transportu, wymaga odpowiedzialnego zachowania. Alkohol może znacząco ograniczyć reakcję i ocenę sytuacji, zwiększając ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.