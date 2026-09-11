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Harasiuki 11 września 2026

Jechał 153 km/h przy ograniczeniu do 90. Dostał 4000 zł mandatu

51-letni kierowca Volkswagena został zatrzymany przez policjantów w miejscowości Kusze (gmina Harasiuki). Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 63 km/h, a ponieważ wcześniej był już karany za podobne wykroczenie, mandat został podwojony.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymania doszło we wtorek, 8 września. Policjanci zauważyli Volkswagena, którego kierowca jechał zdecydowanie za szybko.

Pomiar wykazał, że 51-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 153 km/h. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.

Okazało się, że kierowca był już wcześniej zatrzymany za przekroczenie prędkości. Tym razem odpowiadał więc w warunkach recydywy.

Za wykroczenie otrzymał 4000 zł mandatu i 14 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.

Przepisy przewidują podwójną karę dla kierowców, którzy w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia ponownie przekroczą dozwoloną prędkość. Recydywa może więc oznaczać nie tylko wysoki mandat, ale również dotkliwe konsekwencje dla kierowcy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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