Jata zyska nową ścieżkę rowerową. Inwestycja już ruszyła

Nowa trasa rowerowa powstanie w miejscowości Jata, po prawej stronie drogi, na odcinku o długości 631 metrów. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również część istniejącej infrastruktury drogowej.

Co warto wiedzieć?

Koszt inwestycji: ponad 1,13 mln zł

Długość ścieżki: 631 metrów

Planowane zakończenie prac: do 30 września 2025 roku

Budowa ścieżki to nie tylko wygoda dla rowerzystów i pieszych, ale też większe bezpieczeństwo na drodze. Mieszkańcy zyskają nowoczesne i bezpieczne miejsce do poruszania się pieszo czy na rowerze – zarówno na co dzień, jak i rekreacyjnie.

Inwestycję prowadzi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.