Jastkowice świętują 700-lecie. Trzy dni obchodów w gminie Pysznica

Świętowanie rozpocznie się w piątek, 15 sierpnia, kiedy to mieszkańcy uczczą również 100-lecie Parafii w Jastkowicach. Msza św. dziękczynna rozpocznie się o godz. 14.00 w kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na sobotę, 16 sierpnia. Organizatorzy przewidują m.in. wystąpienia gości, część artystyczną, koncerty i prezentacje lokalnych grup. Będzie to okazja do integracji mieszkańców całej gminy.

Niedziela, 17 sierpnia, upłynie pod znakiem sportu i rekreacji. Na zakończenie trzydniowego święta odbędzie się potańcówka pod chmurką, która ma być wspólnym zwieńczeniem jubileuszowych wydarzeń.