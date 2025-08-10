Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Pysznica 10 sierpnia 2025

Jastkowice świętują 700-lecie. Trzy dni obchodów w gminie Pysznica

W połowie sierpnia gmina Pysznica będzie świętować wyjątkowy jubileusz – 700-lecie miejscowości Jastkowice. Obchody zaplanowano na trzy dni – od 15 do 17 sierpnia. W programie znalazły się zarówno uroczystości religijne, jak i wydarzenia kulturalne, sportowe oraz wspólna zabawa.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Świętowanie rozpocznie się w piątek, 15 sierpnia, kiedy to mieszkańcy uczczą również 100-lecie Parafii w Jastkowicach. Msza św. dziękczynna rozpocznie się o godz. 14.00 w kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach. 

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na sobotę, 16 sierpnia. Organizatorzy przewidują m.in. wystąpienia gości, część artystyczną, koncerty i prezentacje lokalnych grup. Będzie to okazja do integracji mieszkańców całej gminy.

Niedziela, 17 sierpnia, upłynie pod znakiem sportu i rekreacji. Na zakończenie trzydniowego święta odbędzie się potańcówka pod chmurką, która ma być wspólnym zwieńczeniem jubileuszowych wydarzeń.

Komentarze

Brak komentarzy

