Jastkowice. Ślubowanie pierwszoklasistów

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez dyrektora szkoły pana Witolda Stasiaka zebranych gości – wójta Gminy Pysznica pana Łukasza Bajgierowicza, nauczycieli, rodziców, uczniów klas starszych oraz bohaterów wydarzenia czyli wszystkich pierwszoklasistów. Następnie uczniowie klas pierwszych pełni entuzjazmu i radości zaprezentowali przygotowany program artystyczny, w którym pokazali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Występ dzieci spotkał się z dużym uznaniem i wzruszeniem publiczności.

Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, obiecując sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować swoją szkołę. Następnie nadszedł długo wyczekiwany moment – akt pasowania na ucznia. Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasował każde dziecko. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy, który na zakończenie pogratulował świeżo upieczonym uczniom i w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważny i symboliczny jest to moment dla dzieci rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę.

Uśmiechy na twarzach dzieci i duma w oczach rodziców były najlepszym dowodem na to, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

Tekst PSP w Jastkowicach