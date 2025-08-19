Miesięcznik
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby

Na stadionie sportowym w Jastkowicach odbył się IV memoriał Bogdana Dziuby - dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach, wielkiego promotora biegania, byłego zawodnika m.in. Stali Społem i Victorii Stalowa Wola, współzałożyciela, prezesa i reprezentanta Stalowowolskiego Klubu Biegacza.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu uczestnicy zawodów memoriałowych (fot. Gmina Pysznica)

Bogdan Dziuba urodził się 30 marca 1974 roku w Stalowej Woli. W szóstej klasie szkoły podstawowej rozpoczął treningi w Stali Społem, a jego pierwszym trenerem był Stanisław Anioł. Po ukończeniu szkoły średniej, na okres służby wojskowej, był zawodnikiem Oleśniczanki, a później, w czasie studiów, reprezentował barwy AZS Krosno, a ostatnim jego klubem była Victoria Stalowa Wola.

Największe sportowe sukcesy Bogdana Dziuby w trakcie kariery zawodniczej to: wywalczenie srebrnego medalu mistrzostw Polski juniorów w crossie, zajęcie 4. miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w crossie (4 km), udział w wojskowych przełajowych mistrzostwach świata oraz akademickich mistrzostwach świata, a także start w mistrzostwach świata i Europy w biegach górskich w stylu alpejskim i anglosaskim.
Bogdan Dziuba był zwycięzcą wielu maratonów (m.in. we Wrocławiu, Steinfurcie, Rajcu, Bratysławie, Szwarcwaldzie) i półmaratonów, a także biegów ulicznych na: 5 i 10 km.
Po zakończeniu czynnej kariery sportowej współtworzył, a później został prezesem i zawodnikiem Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W tym czasie zdobywał medale lekkoatletycznych mistrzostw Polski, Europy i świata Mastersów w biegach na 1000, 1500, 3000, 5000 i 10 000 m oraz w crossie.
W środę wieczorem, 28 lipca 2021 roku, Bogdan Dziuba nie wrócił z wieczornego treningu z lasu. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem policji i strażaków. Bogdana Dziubę udało się odnaleźć, lecz nie udało się nikomu przywrócić go do życia… Odszedł w wieku 47 lat…
W niedzielę pamięć Bogdana Dziuba upamiętnili najmłodsi adepci lekkiej atletyki; zawodniczki i zawodnicy Olimpijczyka Pysznica, a także trenerzy tego klubu, reprezentanci Stalowowolskiego Klubu Biegacza, przyjaciele, znajomi - wszyscy, którzy pamiętają i zawsze będą Bogusia pamiętać…
Wydarzenie uświetniła swoją obecnością najbliższa rodzina Bogdana Dziuby.
Organizatorem memoriału byli: Gmina Pysznica, Lekkoatletyczna Akademia Olimpijczyk Pysznica.
20 września w Stalowej Woli odbędzie się 13. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby. Zapisy do 15 września.

TUTAJ zdjęcia z memoriału 

