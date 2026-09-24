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Stalowa Wola 24 września 2026

Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!

Ryszard Jaśkowski, były szef stalowowolskiej PSS „Społem”, a obecnie prezes zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” został członkiem Rady Globalnej Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA). Od wielu dziesięcioleci Polaka we władzach ICA na tym poziomie nie było.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Do wyborów nowych władz ICA doszło 15 bm. w Panamie podczas walnego zgromadzenia. Wieloletni prezes Ariel Guarco nie miał kontrkandydata i dalej będzie kierował związkiem. Za to gruntownie zmienił się skład Rady Dyrektorów (Alt-large Directors), do której wybrano 15. nowych członków (pozostała piętnastka na funkcje stałe). Jaśkowski wystartował jako jeden z 25. delegatów z całego świata. Głosy oddawało 116. delegatów z 66. krajów.

- To nie tylko mój osobisty sukces, ale ogromne wyróżnienie dla całej polskiej spółdzielczości. Zyskujemy realny wpływa na kształtowanie strategii światowego ruchu spółdzielczego – mówił po wyborze Ryszard Jaśkowski, nowy członek Rady Globalnej ICA.

ICA (International Co-operative Alliance) z siedzibą w Brukseli to jedna z najstarszych na świecie organizacji pozarządowych. Powstał w 1895 r. i skupia obecnie 310 organizacji ze 109. krajów. Reprezentują one ponad 1 mld spółdzielców. W ICA jest 5 polskich zjednoczeń spółdzielczych. Do tej pory Polska miała swojego przedstawiciela w najwyższym organie kontynentalnym – Cooperatives Europa.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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