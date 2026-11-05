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Jarocin 5 listopada 2026

Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada

Msza święta, wspólne odśpiewanie hymnu, złożenie kwiatów i zniczy, a na zakończenie ognisko patriotyczne - tak mieszkańcy gminy Jarocin będą obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godz. 11 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie.

Po nabożeństwie uczestnicy przejdą przed Pomnik Walki i Męczeństwa. Tam zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu państwowego i pieśni patriotycznych oraz złożenie kwiatów i zniczy.

Kolejna część uroczystości rozpocznie się o godz. 13 na terenie rekreacyjnym przy scenie plenerowej. Na miejscu odbędzie się ognisko patriotyczne. Organizatorzy przygotowali dla uczestników darmową kiełbaskę i herbatę. Zaplanowano również morsowanie.

Do wspólnego świętowania zapraszają wójt gminy Jarocin oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zachęcają także, by mieszkańcy zabrali ze sobą biało-czerwone flagi.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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