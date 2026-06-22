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Stalowa Wola 22 czerwca 2026

Jarmark Młodego Przedsiębiorcy już 27 czerwca w Stalowej Woli

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Miasto Stalowa Wola zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Jarmarku Młodego Przedsiębiorcy, który odbędzie się w sobotę, 27 czerwca, w Parku Miejskim w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat, którzy będą mogli wcielić się w rolę przedsiębiorców, zaprezentować swoje pomysły oraz sprzedawać własnoręcznie wykonane produkty lub oferowane usługi. Udział w jarmarku jest całkowicie bezpłatny.

Jarmark będzie odbywał się w godzinach 10-14 i oprócz stoisk młodych przedsiębiorców zaoferuje wiele atrakcji dla całych rodzin. W programie przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, strefę zabaw i kreatywnych aktywności, kącik biznesmena oraz majsterkowicza.

Pierwszych 100 zapisanych uczestników będzie miało zapewnione miejsce przy stoliku wystawienniczym. Pozostałe osoby proszone są o przygotowanie własnych stanowisk, np. w formie koców piknikowych lub innych mobilnych ekspozycji.

Jarmark Młodego Przedsiębiorcy to doskonała okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń biznesowych, rozwijania pasji oraz prezentacji swoich talentów przed lokalną społecznością.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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