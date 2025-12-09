Jarmark Bożonarodzeniowy w Rozwadowie już 14 grudnia – magia świąt wraca na rynek

Od godziny 13.00 na odwiedzających czeka ponad 110 stoisk pełnych rękodzieła, ozdób, wypieków, regionalnych smakołyków i pomysłów na niepowtarzalne prezenty. Jak co roku, na jarmarku pojawią się zarówno lokalni twórcy, jak i rzemieślnicy, dla których to wydarzenie jest ważnym miejscem spotkania z odbiorcami.

Świąteczny klimat zainauguruje wizyta Świętego Mikołaja oraz barwna Parada Bajkowych Postaci. Na rynku stanie także lubiana przez najmłodszych żywa szopka z Kochan, a Teatr Katarynka zabierze dzieci w zimową przygodę podczas spektaklu „Polarna przygoda”.

Nie zabraknie zajęć twórczych – przez cały dzień działać będą stanowiska z rodzinnymi animacjami, w tym warsztaty tworzenia drewnianych ozdób choinkowych. Atrakcje przygotowały również instytucje kulturalne: MBP, Galeria Alfonsa Karpińskiego i Muzeum Regionalne.

Przez cały czas na rynku rozbrzmiewać będzie Stalowowolskie Kolędowanie, tworząc tło, które wielu odwiedzającym kojarzy się właśnie z Rozwadowem w grudniu.

KONKURSY JARMARKOWE – WEŹ UDZIAŁ I WŁĄCZ SIĘ W MAGIĘ ŚWIĄT

⭐ Parada Bajkowych Postaci

Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w jednej z najbardziej radosnych tradycji jarmarku.

Wystarczy przygotować kostium bohatera zimowej lub świątecznej książki – rodzinny, ręcznie wykonany, pełen wyobraźni i serca.

Parada co roku wzbudza zachwyt publiczności, a udział w niej jest dla młodych uczestników niezapomnianą przygodą.

Organizatorzy zachęcają: „Pozwólcie bohaterom książek ożyć na rozwadowskim rynku! Wspólnie wypełnijmy go kolorem, uśmiechem i dziecięcą radością.”

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie MDK.

⭐ Najładniejszy Łańcuch Choinkowy

To konkurs, który szczególnie podkreśla rodzinny charakter Jarmarku. Organizatorzy zapraszają do udziału dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny z regionu lasowiackiego.

Wystarczy stworzyć łańcuch choinkowy, który będzie jedyny w swoim rodzaju – wykonany własnoręcznie, piękny, pomysłowy, pachnący tradycją albo całkiem współczesny.

„Każdy łańcuch jest jak opowieść – o rodzinie, wspólnym tworzeniu i oczekiwaniu na święta. Podzielcie się z nami swoją historią” – podkreślają organizatorzy.

Prace należy dostarczyć do MDK w dniach 8–11 grudnia. Wyniki ogłoszone zostaną na scenie o godz. 16.00.

⭐ Najładniejsza Witryna Świąteczna

Do udziału organizatorzy zapraszają sklepy, lokale usługowe i gastronomiczne z okolic rynku.

Konkurs ma na celu stworzenie wyjątkowej, wspólnej scenerii świątecznej, która co roku przyciąga spacerujących po Rozwadowie odwiedzających.

„Witryny są wizytówką miejsca – potrafią zatrzymać przechodnia, wzruszyć, uśmiechnąć, przenieść w świat świątecznych wspomnień. Stwórzmy razem tę atmosferę” – zachęcają organizatorzy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia. Wyniki poznamy 14 grudnia o godz. 19.00.

⭐ Najładniejsze Stoisko Jarmarku Bożonarodzeniowego

To propozycja dla wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje stoisko w wyjątkowej oprawie. Liczą się kreatywność, klimat i pomysł na to, jak wprowadzić odwiedzających w świąteczny nastrój.

„Stoiska tworzą duszę jarmarku. To one witają gości kolorami, zapachami i światłem. Zachęcamy, by w tym roku jeszcze mocniej pozwolić wybrzmieć świątecznej wyobraźni” – mówią organizatorzy.

Zgłoszenia można dokonać w dniu wydarzenia w Biurze Organizatora.

Świąteczne spotkanie, na które czeka całe miasto

Organizatorzy podkreślają, że Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko zakupy, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, tworzenie wspomnień i wspólne poczucie świątecznej bliskości.

Zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i w konkursach, które od lat nadają mu wyjątkowy charakter.

14 grudnia – Rynek w Rozwadowie – czekają na Was świąteczna atmosfera, muzyka, zapach pierników i magia, której nie da się znaleźć nigdzie indziej.