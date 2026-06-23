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Fot. www.pzkosz.pl
4.0 / 5
Stalowa Wola 23 czerwca 2026

Janusz Kotulski Honorowym Członkiem Polskiego Związku Koszykówki

Podczas Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Koszykówki jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka PZKosz trzem osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej koszykówki. W gronie wyróżnionych znaleźli się Arkadiusz Koniecki, Marek Kozłowski oraz Janusz Kotulski ze Stalowej Woli.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To prestiżowe wyróżnienie stanowi uhonorowanie kilkudziesięciu lat działalności Janusza Kotulskiego na rzecz koszykówki, jako zawodnika, sędziego, działacza, komisarza zawodów oraz organizatora szkolenia dzieci i młodzieży.

Urodzony 22 października 1944 roku w Stalowej Woli, swoją przygodę z koszykówką rozpoczął jeszcze w latach szkolnych. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1964 roku reprezentował barwy Stali Stalowa Wola, jednak już rok później zdecydował się poświęcić pracy sędziowskiej. Systematycznie awansował na kolejne szczeble rozgrywek, by w 1979 roku uzyskać uprawnienia sędziego najwyższej klasy w Polsce. Przez wiele lat należał do grona arbitrów prowadzących mecze na najwyższym krajowym poziomie.Pełnił również funkcje w strukturach sędziowskich Polskiego Związku Koszykówki, kierował pracami Kolegium Sędziów oraz angażował się w szkolenie kolejnych pokoleń arbitrów. Od 1982 roku współpracował z młodzieżowymi reprezentacjami Polski jako kierownik kadr narodowych, zdobywając uznanie środowiska koszykarskiego za profesjonalizm i zaangażowanie.

Po zakończeniu kariery sędziowskiej nadal aktywnie działał jako komisarz zawodów i mentor młodych sędziów. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała praca z dziećmi i młodzieżą. Był współtwórcą Festiwali Minikoszykówki, które od lat promują koszykówkę wśród najmłodszych i wspierają rozwój młodych talentów.

Janusz Kotulski jest także znaną postacią życia społecznego Stalowej Woli. Przez wiele lat pracował w Hucie Stalowa Wola, angażował się w działalność związkową, był internowany w czasie stanu wojennego za aktywność w NSZZ „Solidarność”, a po 1989 roku uczestniczył w odbudowie struktur związku. Pełnił również funkcję radnego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stalowej Woli.

Źródło www.pzkosz.pl

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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Komentarze

TW Ordon
2026-06-23 14:09:59
Był zarejestrowany w latach siedemdziesiątych jako Tajny Współpracownik pseudonim „Ordon”. Epizodu tego nigdy nie wytłumaczył, a media jak wasze często pomijają ten fakt.
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Redakcja miesiecznika "Sztafeta"
2026-06-23 14:36:56
Odsyłamy do numeru 14 tygodnika "Sztafeta" z 2017 roku, w którym ukazał się artykuł "Podpisał, ale nie współpracował. Odległy epizod w barwnej biografii Janusza Kotulskiego".
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