Janusz Kotulski Honorowym Członkiem Polskiego Związku Koszykówki

To prestiżowe wyróżnienie stanowi uhonorowanie kilkudziesięciu lat działalności Janusza Kotulskiego na rzecz koszykówki, jako zawodnika, sędziego, działacza, komisarza zawodów oraz organizatora szkolenia dzieci i młodzieży.

Urodzony 22 października 1944 roku w Stalowej Woli, swoją przygodę z koszykówką rozpoczął jeszcze w latach szkolnych. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1964 roku reprezentował barwy Stali Stalowa Wola, jednak już rok później zdecydował się poświęcić pracy sędziowskiej. Systematycznie awansował na kolejne szczeble rozgrywek, by w 1979 roku uzyskać uprawnienia sędziego najwyższej klasy w Polsce. Przez wiele lat należał do grona arbitrów prowadzących mecze na najwyższym krajowym poziomie.Pełnił również funkcje w strukturach sędziowskich Polskiego Związku Koszykówki, kierował pracami Kolegium Sędziów oraz angażował się w szkolenie kolejnych pokoleń arbitrów. Od 1982 roku współpracował z młodzieżowymi reprezentacjami Polski jako kierownik kadr narodowych, zdobywając uznanie środowiska koszykarskiego za profesjonalizm i zaangażowanie.

Po zakończeniu kariery sędziowskiej nadal aktywnie działał jako komisarz zawodów i mentor młodych sędziów. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała praca z dziećmi i młodzieżą. Był współtwórcą Festiwali Minikoszykówki, które od lat promują koszykówkę wśród najmłodszych i wspierają rozwój młodych talentów.

Janusz Kotulski jest także znaną postacią życia społecznego Stalowej Woli. Przez wiele lat pracował w Hucie Stalowa Wola, angażował się w działalność związkową, był internowany w czasie stanu wojennego za aktywność w NSZZ „Solidarność”, a po 1989 roku uczestniczył w odbudowie struktur związku. Pełnił również funkcję radnego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stalowej Woli.

Źródło www.pzkosz.pl