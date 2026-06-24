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Harasiuki 24 czerwca 2026

Jan Szabat na podium GIGATHONU. Wielki sukces ucznia z Harasiuk

Jan Szabat, uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach, odniósł znaczący sukces na arenie ogólnopolskiej. Młody mieszkaniec gminy zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego GIGATHON - jednego z największych konkursów matematyczno-programistycznych dla dzieci i młodzieży w Polsce.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła ponad 15 tysięcy uczniów z całego kraju. Rywalizacja była niezwykle wymagająca, a do ścisłego finału zakwalifikowano jedynie 20 najlepszych uczestników w kategorii wiekowej 10-12 lat.

Finał konkursu odbył się 13 czerwca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W gronie najlepszych młodych pasjonatów matematyki i programowania znalazł się Jan Szabat, który ostatecznie wywalczył wysokie trzecie miejsce.

To osiągnięcie potwierdza nie tylko jego wiedzę matematyczną, ale również zdolności analityczne i programistyczne. Sukces ucznia jest powodem do dumy dla jego rodziny, szkoły oraz całej społeczności lokalnej.

Wynik Jana Szabata to także doskonała promocja Gminy Harasiuki, pokazująca, że również w niewielkich miejscowościach rozwijają się młode talenty, które z powodzeniem rywalizują z najlepszymi uczniami z całej Polski.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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