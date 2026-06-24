Jan Szabat na podium GIGATHONU. Wielki sukces ucznia z Harasiuk

Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła ponad 15 tysięcy uczniów z całego kraju. Rywalizacja była niezwykle wymagająca, a do ścisłego finału zakwalifikowano jedynie 20 najlepszych uczestników w kategorii wiekowej 10-12 lat.

Finał konkursu odbył się 13 czerwca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W gronie najlepszych młodych pasjonatów matematyki i programowania znalazł się Jan Szabat, który ostatecznie wywalczył wysokie trzecie miejsce.

To osiągnięcie potwierdza nie tylko jego wiedzę matematyczną, ale również zdolności analityczne i programistyczne. Sukces ucznia jest powodem do dumy dla jego rodziny, szkoły oraz całej społeczności lokalnej.

Wynik Jana Szabata to także doskonała promocja Gminy Harasiuki, pokazująca, że również w niewielkich miejscowościach rozwijają się młode talenty, które z powodzeniem rywalizują z najlepszymi uczniami z całej Polski.