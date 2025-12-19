Jakub Švec pożegnał się ze Stalową Wolą

25-letni słowacki pomocnik w rundzie jesiennej wystąpił w dziewięciu spotkaniach Betclic II ligi, w których zdobył jedną bramkę, w wyjazdowym meczu z Sandecją Nowy Sącz. Żadnego w pełnym wymiarze czasowym. Znacznie więcej minut otrzymywał od trenerów Stali w ubiegłym sezonie. Wystąpił w 22 meczach I-ligowych (2 gole) i w dwóch pucharowych (2 gole).

O Słowaku zrobiło się głośno 13 sierpnia 2024 roku. Tego dnia Stal wyruszyła w drogę do Grodziska Wielkopolskiego na spotkanie z Wartą Poznań. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów Jakub Švec stracił przytomność. Karetka pogotowia zabrała go na SOR do szpitala w Staszowie, gdzie przeszedł specjalistyczne badania. Kiedy okazało się, że nie wymaga hospitalizacji i nic nie zagraża jego zdrowiu, został wypisany ze szpitala i wrócił do Stalowej Woli.