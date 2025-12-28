Miesięcznik
Życzenia - Gmina Nisko
Stalowa Wola 28 grudnia 2025

Jakub Švec piłkarzem FC Marchfeld Donauauen

Jak informuje portal transfermarkt.com były pomocnik Stali Stalowa Wola, Jakub Švec trafi na zasadzie wolnego transferu do austriackiego FC Marchfeld Donauauen, występującego w Regionalliga Ost (3 poziom rozgrywkowy).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Przed Świętami Bożego Narodzenia Jakub Švec rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Stalą PSA, a jako główny powód jego odejścia podano „sprawy osobiste”. Jak widać agent piłkarza bardzo szybko znalazł mu nowego pracodawcę. Švec trafi do FC Marchfeld, który po rundzie jesiennej zajmuje 12. miejsce we wschodniej grupie ligi regionalanej (4 zwycięstwa - 7 remisów - 5 porażek, br. 15:15).

W Austrii najwyższym poziom rozgrywkowy to Bundesliga (Österreichischen Fußball-Bundes - 1. liga, składająca się z 12 drużyn), w 2. lidze (Erste Liga) rywalizuje 16 drużyn, a trzeci poziom rozgrywkowy podzielony jest na trzy grupy: Wschód, Centrum, Zachód, w każdej 16 drużyn 

