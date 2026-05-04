Jakub Stefaniak z tanecznymi sukcesami na mistrzostwach Polski i świata

Podczas Mistrzostw Polski Caribbean Federacji WADF w Tańcu Artystycznym oraz Lidze Latin i Commercial Dance, które odbyły się 18–19 kwietnia 2026 r. w Chęcinach, Jakub był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników. Sięgnął po pierwsze miejsca w wielu kategoriach, m.in. Jive Solo, Salsa Shine Couples, Bachata Shine, Caribbean Show Duo oraz Latin Show Duo. Do tego dołożył dwa srebrne medale w Cha-cha i Sambie.

Kilka dni wcześniej młody tancerz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata WADF w Warszawie. W duecie z siostrą Klaudią wywalczył trzecie miejsce w kategorii Latin Show Duo.

Jakub łączy intensywną karierę taneczną z nauką w technikum programistycznym. W środowisku szkolnym uchodzi za osobę niezwykle zdyscyplinowaną, która potrafi godzić wymagający trening z nauką.

W bieżącym roku otrzymał Stypendium Starosty Niżańskiego. Został również wyróżniony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego stypendium artystycznym „Nie zagubić talentu”.

Na co dzień rozwija swoje umiejętności taneczne w Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Klubie Tanecznym LaVolta, gdzie przygotowuje kolejne starty i choreografie.

Choć ma przed sobą jeszcze wiele sportowych wyzwań, już dziś jego wyniki plasują go w gronie jednych z najbardziej obiecujących młodych tancerzy w kraju.