Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
5.0 / 5
Nisko 4 maja 2026

Jakub Stefaniak z tanecznymi sukcesami na mistrzostwach Polski i świata

Jakub Stefaniak, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ma za sobą bardzo udane tygodnie w tanecznej rywalizacji. W krótkim czasie zdobył medale mistrzostw Polski oraz stanął na podium mistrzostw świata WADF.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas Mistrzostw Polski Caribbean Federacji WADF w Tańcu Artystycznym oraz Lidze Latin i Commercial Dance, które odbyły się 18–19 kwietnia 2026 r. w Chęcinach, Jakub był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników. Sięgnął po pierwsze miejsca w wielu kategoriach, m.in. Jive Solo, Salsa Shine Couples, Bachata Shine, Caribbean Show Duo oraz Latin Show Duo. Do tego dołożył dwa srebrne medale w Cha-cha i Sambie.

Kilka dni wcześniej młody tancerz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata WADF w Warszawie. W duecie z siostrą Klaudią wywalczył trzecie miejsce w kategorii Latin Show Duo.

Jakub łączy intensywną karierę taneczną z nauką w technikum programistycznym. W środowisku szkolnym uchodzi za osobę niezwykle zdyscyplinowaną, która potrafi godzić wymagający trening z nauką.

W bieżącym roku otrzymał Stypendium Starosty Niżańskiego. Został również wyróżniony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego stypendium artystycznym „Nie zagubić talentu”.

Na co dzień rozwija swoje umiejętności taneczne w Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Klubie Tanecznym LaVolta, gdzie przygotowuje kolejne starty i choreografie.

Choć ma przed sobą jeszcze wiele sportowych wyzwań, już dziś jego wyniki plasują go w gronie jednych z najbardziej obiecujących młodych tancerzy w kraju.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ruszył maturalny maraton 2026
Stalowa Wola
Ruszył maturalny maraton 2026
Stalowa Wola uczciła św. Floriana
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczciła św. Floriana
Jubileusz w blasku majowego słońca
Stalowa Wola
Jubileusz w blasku majowego słońca
Czas oldtimerów
Stalowa Wola
Czas oldtimerów
Chaszcze, hoży i inne wisusy, czyli XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”
Stalowa Wola
Chaszcze, hoży i inne wisusy, czyli XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”
„Artystki ze stalową wolą” - muzyczne zwieńczenie majówki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Artystki ze stalową wolą” - muzyczne zwieńczenie majówki w Stalowej Woli
Matura w spektrum. Jak młodzi z autyzmem odnajdują się w liceum
Stalowa Wola
Matura w spektrum. Jak młodzi z autyzmem odnajdują się w liceum
Ryszard Ćwirlej spotka się z czytelnikami w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Ryszard Ćwirlej spotka się z czytelnikami w stalowowolskiej bibliotece
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu