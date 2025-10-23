Miesięcznik
Jakub Stefaniak z Niska stypendystą programu „Nie zagubić talentu”

Uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Jakub Stefaniak - został wyróżniony stypendium artystycznym w ramach programu „Nie zagubić talentu” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Gala wręczenia stypendiów odbyła się 20 października w Sali Balowej Muzeum Zamku w Łańcucie. Wśród gości wydarzenia byli m.in. marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek dr inż. Karol Ożóg, członkowie zarządu województwa oraz przewodniczący sejmiku z radnymi. Obecni byli także stypendyści wraz z rodzinami i nauczycielami.

W tym roku do programu zgłoszono 225 wniosków, a Zarząd Województwa przyznał 84 stypendia: dla 39 instrumentalistów, 23 tancerzy, 12 wokalistów, 6 uczniów uzdolnionych plastycznie oraz 4 aktorów. Dodatkowo pięć zespołów artystycznych otrzymało nagrody pieniężne. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł, a program finansowany jest w całości z budżetu województwa.

Jakub Stefaniak na co dzień związany jest artystycznie z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli oraz Klubem Tanecznym LaVolta. Specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich. W październiku 2023 roku zdobył I miejsce w tańcach Bachata i Merengue w kategorii Youth and Adult podczas Mistrzostw Świata World Artistic Dance Federation w Ostravie.

Uczeń klasy 3C nie tylko rywalizuje na arenach międzynarodowych - uświetnia też swoimi występami uroczystości szkolne i powiatowe, promując lokalną kulturę i pasję do tańca.

